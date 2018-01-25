Sanayicilerden "yerlileştirme" kuruluna destek

25 Ocak 2018

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, Yerlileştirme Yürütme Kurulunun izleme kurullarıyla doğrudan projeleri denetleyeceğini ve dağınıklığı önleyeceğini belirtti.

Kurt, yazılı açıklamasında, Başbakanlık genelgesiyle oluşturulan Yerlileştirme Yürütme Kurulunun bu alanda gerçekleştirilen çalışmalara verimlilik kazandıracağını bildirdi.

Hükümet tarafından yerli ve milli ekonomi için önemli destek ve teşvikler verilmesinin öngörüldüğünü anımsatan Kurt, Yerlileştirme Yürütme Kurulunun söz konusu destekleri düzenleyeceğini ifade etti.

Başta savunma sanayisi olmak üzere pek çok sektörde yerlilik oranının yükselmeye başladığına dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Başbakanlık genelgesi, Maliye, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret bakanlarının çalışmalarının koordine edilmesini öngörüyor. Hükümet, yerlileştirme kapsamında birçok fon ve destek sistemi geliştirdi. Ayrıca bu alanda yeni teşvik ve desteklerin de çıkarılması yönünde ilave çalışmalarda bulunuyor. Yerlileştirme Yürütme Kurulu, izleme kurullarıyla doğrudan projeleri denetleyecek ve dağınıklığı önleyecek."



Kaynak: AA