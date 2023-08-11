SANKO Holding ve MİMARDER'den afet bölgesi için iş birliği

Mimarlık Araştırmaları Derneği (MİMARDER) tarafından SANKO Holding iş birliği ile "Afet Sonrası Geçici Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Öğrenci Fikir Yarışması” düzenleniyor.

Yarışmacılardan afet sonrası kurulan geçici yaşam alanlarının mevcut mekânsal potansiyellerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla tasarım önerileri geliştirmelerinin bekleniyor. Kazananlar Eylül ayında düzenlenecek törende ödüllendirilecek. MİMARDER Kurucu Üyesi İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Gün, “Deprem bölgesine yaptığımız ziyaretlerde mevcut geçici yaşam alanlarının pek çok iyileştirmeye, düzenlemeye açık olduğunu tespit ettik.

Bu yarışmanın bölgenin bu sorunlarına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Projenin ana destekçisi SANKO Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise “Gaziantep’te kurulmuş ve 119 yıldır bu topraklarda çalışan, üreten bir grup olarak deprem felaketi sonrasında bölgenin yeniden ayağa kalkması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu bakış açısıyla ilk günden itibaren geçici yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdiye dek Adıyaman, Narlı ve Gaziantep’te yaklaşık 1.500 konteynerden oluşan yaşam kentleri inşa ettik. Bu süreçte, mimari camiadaki gençlerimizin katkılarını alma hedefiyle MİMARDER’in hayata geçirdiği bu yarışmaya destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.