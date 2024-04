Seçimler geride kaldı artık çalışma zamanı

Takip Et

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı: Ana odağımız sürdürülebilir büyüme olmalı

MÜSİAD olarak, seçimsiz geçecek 4 yılda ana odağımızın, ekonomi, düşük enflasyon ve sürdürülebilir büyüme olduğuna inanıyoruz. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin hedeflendiği para politikasının yanı sıra bu dönemde ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için OVP'de belirtilen öncelikli yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bizler MÜSİAD'lı iş adamları olarak, önümüzdeki dönemde ülke ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin devam edeceğine olan inancımızı yineliyor, bir ve beraber olarak önümüzdeki dönemi en verimli şekilde geçireceğimize inanıyoruz.

GAİB Hububat, Bakliyat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu: Kaybedecek zamanımız yok

Başta ekonomi olmak üzere hemen her alanda yapılacak çok işimiz var. Ekonomide özellikle enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Bu anlamda kaybedecek zamanımız yok. Enflasyonu düşürmenin yolu da daha çok üretmekten, istihdam yaratmaktan ve ihracattan geçiyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak, ülkemizin hedefleri doğrultusunda ihracatımızı artırmak için yurt dışındaki mevcut pazarlarımızı güçlendirmek ve yeni pazarlar elde etmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ülke olarak seçimleri geride bırakıp asıl gündemimiz olan üretim ve ihracata odaklandığımızda hedeflerimize kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz."

EGEV Başkanı Hasan Küçükkurt: Beklentilerimizin karşılanmasını umut ediyoruz

Uzun süredir gündemimizde yer alan yerel seçimlerimiz sonuçlandı. Seçimlerde vatandaşlarımız oyunu kullandı. Seçimler demokrasinin en vazgeçilmez unsurlarından biri. Biz İş dünyası olarak hem merkezi idare hem de yerel idarelerden öncelikle istikrar bekliyoruz. Merkezi idareden ekonomi yönetimi ile bizlere dünya ile rekabet edecek şartları oluştururken, yerel yönetimlerden de en kolay şekilde üretim yapacağımız ortamı sağlamaları bekliyoruz. Seçim sonrası dönemde de bu beklentilerimizin karşılanacağı umudunu taşıyoruz.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım: Öncelik bekleyen sorunlara eğilmeliyiz

Bundan sonra yapılması gereken, seçim atmosferinden bir an önce uzaklaşıp ülkemizin öncelikli bekleyen sorunlarına eğilmek olacaktır. Ekonomi alanında yapısal ve köklü reformlar dahil her alanda atılacak adımlarda TÜGİAD olarak biz de her zaman devletimizin yanında olacağız. Bu vesileyle görevlerine başlayacak olan tüm belediye başkanlarımızı ve mahalli yöneticilerimizi tebrik ediyor, ülke ve gençlerimizin menfaatine projeler geliştirmelerini temenni ediyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Yapısal reformlara ağırlık vermeliyiz

Yapısal reformlara ağırlık vermeliyiz. Yerel yönetimlere, şehirlerde halkımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaları, alt yapı sorunlarını gidermeleri, trafik sorunlarını azaltmaları ve daha çevreci politikaları uygulamalarına yönelik projeleri gerçekleştirmeleri gibi konularda da başarılar diliyoruz. Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek, hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz: Üreterek büyüme hedefinden şaşmamalıyız

İZSİAD olarak önceki yıllarda olduğu gibi bugünden sonra da kamu özel teşebbüs iş birliğinin en iyi örneğini vermek için çabalamaya devam edeceğiz. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de enflasyon, kur, finansmana ulaşım başta olmak üzere birçok sorun yaşıyoruz. Bu dönemde sıkılaştırılmış ekonomi politikasının devam etmesini ve yaşadığımız bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz. Yerel seçim sonuçlarının İzmir ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, üreterek büyüme hedefinden şaşılmamasını umut ediyorum.

TPF Başkanı Ömer Düzgün: Eskisinden daha hızlı olmalıyız

Seçimler demokratik bir olgunlukla, sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Şimdi enflasyonla mücadele, yapısal reformlar ve iş dünyasını güçlendirme konularında adım atma zamanı. Şimdi eskisinden daha hızlı hareket etme zamanı. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışmalıyız. TPF olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve ülkemizin ekonomik kalkınması için kararlılıkla hareket edeceğiz.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: Tek problemimiz enflasyon

Ülke olarak da siyasi çekişmeleri bir yana bırakıp üretime odaklanmamız şarttır. Ekonomide hayata geçirilecek önemli adımlar mevcuttur. En büyük problemimiz belimizi büken enflasyondur. Enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Ekonominin acil olarak istikrara kavuşması, öngörülebilir piyasa düzeninin sağlanması önceliklerimizdir. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi de önem arz etmektedir.

BASİFED Başkanı Semiha Güneş: İş dünyasına olumlu yansıyacak

Yapılan seçimlerle bizlere 5 yıl hizmet edecek yerel yöneticilerimizi belirledik. Seçim sonuçlarının iş dünyasına da olumlu yansıyacağını umut ediyorum. İş dünyası olarak uygulanan ekonomi politikasının devam etmesini bekliyoruz.

Çukurova SİFED Başkanı Berman Mantı: İlk gündem ekonomi olmalı

Seçim geride kaldı, halk tercihini yaptı. Türkiye’nin yeni dönemde ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerekiyor. Bizler iş dünyası ve Çukurova SİFED olarak Adana ve Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına olanca gücümüzle destek vereceğiz.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke: Halk ile yakın iletişimde olunmalı

Türkiye son 1 yıl içinde 2 önemli seçim atlattı. Şimdi önümüzde seçimsiz geçireceğimiz uzun bir süreç var. Tüm yerel yönetimlerin aldıkları oy oranlarını gözetmeksizin aynı standartlarda belediyecilik ve yerel hizmet götüreceklerine inanıyorum. Belediye Başkanı seçilenlerin, halk ile yakın etkileşimini yalnızca seçim dönemlerinde bırakmadan, halkın sürekli etkili olacağı, yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde, özerk, demokratik ve katılımcı bir siyasal yapı içinde, hizmetlerin yürütülmesini ön planda tutarak, daha verimli, kentlerinin sorunlarını paylaşım içinde, işbirliği ile ortak yürütecekleri projelerle çalışacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: Yapısal reformlar için harekete geçilmeli

31 Mart Yerel Seçimleri’nin tamamlanmasıyla birlikte, yapısal reformlar için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başta enflasyonla mücadele, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hukukun üstünlüğü olmak üzere ülke sorunlarına çözüm bulunmasını bekliyoruz.