Sedef Budak, Smart Holding’in yeni Proje Geliştirme Direktörü oldu

Başta Türkiye olmak üzere, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve İsviçre’de faaliyetleri bulunan Smart Holding’in yeni Proje Geliştirme Direktörü Sedef Budak oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları, karbonsuzlaşma ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve sektörde kadın istihdamı konularında engin bilgi birikimine sahip Budak, Smart Holding’in ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak.

Bilkent Üniversitesi mezunu olan Sedef Budak, 2000-2007 yılları arasında dünyanın bir numaralı İngiliz ve Amerikan perakende markaları adına ulusal ve uluslararası tedarik zinciri yönetimi, bayi uyumu ve iş geliştirme faaliyetlerinde liderlik rolleri aldı. Londra’da ve Kahire’de önemli satın almalar yöneten Budak, Türkiye’de de pek çok ekipman ve EPC ihalesini yönetmesinin yanı sıra rüzgar ve güneş enerjisi santrali ana ve yardımcı ekipman ihalelerinde yer aldı. Çinli rüzgar türbini üreticilerini Türkiye pazarına getiren ilk kişi olan Budak; rüzgar türbini kanadı, jeneratörler ve güneş modülü üreticileri için yabancı yatırımcılara ve ekipman sağlayıcılarına yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yaptı.

Budak, 2012-2022 yılları arasında da WINDFOR S.r.l.'nin ülke müdürü ve kıdemli danışmanı olarak görev aldı. 2.2 GW‘dan fazla rüzgâr ve güneş enerji projelerine teknik danışmanlık verdi. 1700’ den fazla üyesi ile sektörün tek enerji ve kapsayıcılık inisiyatifi olan TWRE - Yenilenebilir Enerji ve Enerjide Türk Kadınları Grubu ve YEYKAD Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği’nin de kurucusu olan Budak, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sektörde kadın istihdamı konularındaki uzmanlığıyla önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor.