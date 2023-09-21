“Sürekli değişen ve karmaşık düzenleyici ortam bizi zorluyor”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, The Banker’e verdiği mülakatta Türkiye ekonomisi ve İş bankası’nın 100’üncü yıl vizyonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’de bankalar için en önemli zorluklardan birinin karmaşık ve sürekli değişen düzenleyici ortam olduğunu söyleyen Hakan Aran, “Kredi ve mevduat büyümesinin sıkı makro ihtiyati düzenlemelerle şekillendiği bir dönemden geçiyoruz.

Bu tür önlemlerin potansiyel olarak hafifletilmesinin zamanlaması ve ölçeği konusunda hâlâ belirsizlik var” dedi. Seçimlerden sonra ekonomi politikalarının değişmesine de değinen Hakan Aran, “Mayıs seçimlerinin ardından geleneksel politikalara dönüş kararlılığı, Türkiye ekonomisinin potansiyeline ilişkin güvenin yeniden tesis edilmesinde önemli bir adım oldu” diye konuştu.

Türkiye'deki tüm karar alıcılar için bir diğer zorluğun da yüksek ve hala artmaya devam eden enflasyon olduğuna dikkat çeken İş Bankası Genel Müdürü Aran, “Bunda döviz kurundaki oynaklığın yanı sıra küresel petrol ve emtia fiyatlarının da geçişkenlik etkisi etkili olmuş ve bu durum tüm şirketler için maliyet yükü yaratmıştır. Ayrıca deprem felaketinin kısa vadede mali dengeler üzerinde devam eden etkilerini de dikkate almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz açık, yerleşik ve kesintisiz bankacılık”

Vizyonlarının müşterilerimize yaşamları boyunca, finansal hizmetlere ihtiyaç duydukları her yerde ve her zaman sorunsuz ve son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmaya devam etmek olduğunun altını çizen Hakan Aran, “En yüksek öncelikli alanlarımızdan biri açık, yerleşik veya kesintisiz bankacılıktır.

Ekosistemde yer alan uygulama programlama ara yüzlerimiz sayesinde müşterilerimiz, e-ticaret platformları, dijital pazaryerleri vb. birden fazla platform üzerinden yenilikçi ürün ve hizmetlerimize kolaylıkla erişebilirler. İş Bankası, günlük işlemlerini nerede gerçekleştirirlerse gerçekleştirsinler, entegre ve kesintisiz bir şekilde bu işlemlerin arkasındadır” diye konuştu.

“Gelecek vizyonumuzda web 3.0 ve blokchain var”

İster emlak, ister araç kredisi, ister tamamen e-ticaret olsun, her türlü pazar yerinin bir sonraki kanalları olacağını söyleyen Hakan Aran, “Girişimcilere, çiftçilere, küçük tüccarlara vb. yönelik özel şubelerimizle orada olacağız.

Bankacılığın geleceği sadece şubeler ve mobil bankacılık uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak; bu platformlar ve günlük aktiviteler aracılığıyla entegre edilecektir. Web 3.0 teknolojilerinin dahil edilmesi, merkezi olmayan finansı mümkün kılacak ve bu da muhtemelen merkezi finansı baskın sistem olarak geride bırakacak. Geleneksel bankacılığın blockchain ve tokenizasyonla birleştirilmesi daha şeffaf, güvenli ve daha hızlı finansal işlemler sağlayacak” dedi.

Kadın girişimcilere 100 milyar TL

Hakan Aran, “Yeşil ekonomiyi ve geçişi desteklemek İş Bankası'nın temel faaliyetleri olacak olup, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli tüm adımları atacak, çevre bilincini artıracak ve kadının toplumdaki konumunu güçlendireceğiz. Sürdürülebilirlik, bankanın DNA'sına kodlanmıştır. Gelişen metodolojileri dikkate aldık ve stratejimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Nisan 2022'de Net-Sıfır Bankacılık İttifakı'na katılarak kredi portföyümüzden kaynaklanan etkileri yönetmeye ve Kapsam 3 emisyonlarına ilişkin azaltım hedeflerimizi belirledik.

Hedefimiz, Kapsam 3 de dahil olmak üzere 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak, dolayısıyla müşterilerimizin geçişini destekliyoruz. Ayrıca Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını 2025'e kadar %38, 2030'a kadar da %65 oranında azaltma yönünde hedefler belirledik ve 2035 yılına kadar karbon nötr olmaya kararlıyız. 2030 hedeflerimize şimdiden ulaştık. Girişimlerimiz karbon emisyonlarını azaltmakla sınırlı değil. İş Bankası da kadın girişimcilere destek veriyor ve beş yıl içinde kadın girişimcilere 100 milyar TL tutarında mali destek sağlamayı taahhüt ettik.