“Tarım kaynaklarını doğru kullanamıyoruz”

Hamide HANGÜL

Toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, son birkaç yıldır yüksek enflasyonla büyük bir mücadele içinde olunduğuna işaret etti.

“Su otoyolları kurulmalı”

Bahçıvan şunları söyledi: “Ne yazık ki toplum, enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığının en önemli nedeni olarak; tarımsal ürünlerdeki fiyat artışını görüyor. Tarım herkesin hayatına dokunuyor. Kaynakları bu kadar güçlü ve çeşitli olan ülkemizin yıllardan beri tarımsal ürün ve gıda enflasyonunu çözememesi hakikaten kabul edilemez. Biz, bu alanda yaşadığımız sorunların çözümü noktasında, maalesef tarımın bilimsel yaklaşımlarla buluşmasında yeteri kadar etkili hareket edemiyoruz. Ülkemizin en önemli kaynağı olarak görmemiz gereken tarımsal kaynaklarımızı yeteri kadar doğru kullanmıyoruz.”

Tarım ürünlerinin daha sağlıklı, daha hijyenik, daha az fireli, daha ucuz, daha verimli taşınması için deniz ve demiryolu lojistiğinin de mutlaka Türkiye’nin gündemine girmesi gerektiğini kaydeden Bahçıvan, “Verimliliği artırabilmek için Türkiye’de suyun bol olduğu yerlerden suyu az olan yerlere, ‘su otoyolları’ diyebileceğimiz kanallar oluşturabilmeliyiz” diye konuştu.

"2,4 trilyon TL kaynak aktardık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ve sulama alanında 2,4 trilyon lira kaynak aktararak 10 binden fazla projeye imza attıklarını söyledi. Yumaklı, “Yeni üretim sezonuyla birlikte planlı üretime geçmiş olacağız. Bu süreci sağlam bir şekilde sahaya aktarmak için sektörün her bir parçasının bu konuya destek vermesi büyük önem taşıyor. Bu noktada sanayicilerden en önemli beklentimiz sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Sözleşmeli tarımsal üretimin, hem üretici açısından hem de sanayici açısından birçok faydası var” diye konuştu.