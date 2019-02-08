TBB Başkanı Aydın Bursa iş dünyasıyla buluşacak

08 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) – Derneğin 16’ncı İş Geliştirme Toplantısı’nda konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, “Yaptığımız işlerin sürekliliğine dikkat ediyoruz. Çünkü bir faaliyetin veya bir işin sürekli olması, verimliliği arttırır. Bu sürekli faaliyetlerimizden biri olan ve 16.sını gerçekleştirdiğimiz, her birine farklı üyemizin iştirak ettiği İş Geliştirme Toplantılarımızla, üyeler arasında sinerjiyi arttırmaya ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Yine sürekliliği ve katılan konuklarıyla BALKANTÜRKSİAD ile bütünleşmiş Sinerji Toplantıları ile ilgili de bilgi veren Tunakan, “22 Şubat’ta Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın konuk konuşmacı olacağı 20.Sinerji Toplantısını düzenleyeceğiz. Özellikle bu dönemde oldukça faydalı olacağına inandığımız bu toplantımızı şimdiden duyurmak istedik” diye konuştu.