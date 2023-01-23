Tesla’dan otomobil piyasasını canlandıracak adım

ABD otomobil piyasasında düşen talep sonrası otomotiv devi Tesla, piyasayı yeniden harekete geçirmeyi başarmış gözüküyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, elektrikli araç piyasasının en önemli aktörü konumunda bulunan Tesla, durağan seyreden otomobil piyasasının diğer oyuncularını köşeye sıkıştırarak piyasayı canlandırıyor.

Alıcıların satın alma kararlarını etkiliyor

The Wall Street Journal’dan Nora Eckert ve Mike Colias’ın haberine göre, elektrikli araç üreticisi Tesla, yaptığı fiyat İndirimleriyle otomobil piyasasını yeniden canlandırıyor. Elektrikli araç üreticisinin bu ani hareketinin rakiplerin, baskı altına aldığı gözleniyor.

Tesla’nın ABD'de ürettiği en popüler modellerindeki son fiyat indirimleri otomobil piyasasının tümünün işine yarıyor gözüküyor. Yaptığı indirimlerle rakipleri üzerinde baskı yaratan Tesla, yeni ve kullanılmış araba alıcılarının satın alma kararlarını da etkiliyor.

Elon Musk önderliğindeki otomobil üreticisinin en son indiriminin, bu ayın başlarında en çok satan modellerden biri olan ‘Model Y’nin bazı versiyonlarında gerçekleştiği görülüyor. Yüzde 20'ye varan oranlardaki indirimin, birçok alıcının tercihlerini yeniden gözden geçirmesine neden olduğu görülüyor. Yeni Tesla alıcılardan biri olan Stanly Tran, Tesla'nın yeni fiyatlarını görünce “Mümkün değil” diyerek şaşırdığını ve bu fırsatı değerlendirmek istediğini itiraf ediyor.

Bazıları, indirim hamlesinin azalan talebe yanıt olarak yapıldığını öne sürüyor. Diğerleri ise bunu Tesla'nın güçlü işletme kâr marjlarından bazılarını feda ederek rakiplerini sıkıştırma hamlesi olarak görüyor.

Yatırımcılar ve analistler farklı düşünüyor

Tesla'nın fiyat indirimleri yatırımcılardan ve Wall Street analistlerinden ise karışık tepkiler alıyor. Bazıları, indirim hamlesinin azalan talebe yanıt olarak yapıldığını öne sürüyor. Diğerleri ise bunu Tesla'nın güçlü işletme kâr marjlarından bazılarını feda ederek rakiplerini sıkıştırma hamlesi olarak görüyor. Tesla’nın, birçok modelinde yaptığı indirimlerle alıcıları 7.500 dolarlık federal vergiden de kurtarması önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Analistlere göre net olan şey ise düşük Tesla fiyatlarının bazı rakiplerin EV'lerinin (Electric Vehicle – Elektrikli Araç) fiyatlarını aşağı çekmeye zorladığı. Yine de diğer elektrikli araç üreticileri yeni modeller sunarak yatırımcıları ve alıcıları gerçek bir Tesla alternatifi olduklarına ikna etmeye çalışsa da Tesla’nın indirimleri sonrası alıcıların büyük çoğunluğunun Tesla’ya yöneldikleri görülüyor.

Faiz oranları

Elon Musk ise Tesla'nın fiyatları düşürme gerekçesini artan faiz oranlarının, arabaları daha ucuz hale getirerek tüketici talebini zedeleme tehlikesi şeklinde açıklıyor. Musk, attığı tweet’te, “Fed’in faiz oranı artışları, arabaları tüketiciler için daha pahalı hale getiriyor ve otomotiv şirketleri için zorluk seviyesini artırıyor” diyor.

Bank of America Analisti John Murphy ise henüz Tesla'nın EV ölçeğine sahip olmayan geleneksel otomobil üreticilerinin elektrikli modellerinde zayıf kar marjlarına sahip olduğunu veya para kaybettiğini söylüyor. Murphy, Tesla'nın fiyat indirimlerinin muhtemelen otomobil şirketlerini EV maliyetlerini daha da düşürmeleri için baskı altına alacağını ve nihayetinde bir fiyat savaşına yol açacağını ifade ediyor.

Ford ve GM geride kaldı

Bir Ford sözcüsü, şirketin geçen yıl rekor Mach-E satışları kaydettiğini ve elektrikli araç serisine güçlü bir talep olduğunu söylüyor. Şirket, rekabetçi kalabilmek için pazarı izlemeye devam ettiğini belirtiyor.

GM Yönetim Kurulu Başkanı Mary Barra ve Ford Yönetim Kurulu Başkanı Jim Farley, ABD’de en yüksek rakamlara ulaşan EV satıcısı konumunda bulunan Tesla'yı devirme hedeflerini olduğunu ilan etmiş olsalar da şimdilik çok geride kaldıkları gözüküyor. Araştırma şirketi Motor Intelligence'ın satış verilerine ve tahminlerine göre Tesla’nın satışları, 2022'de ABD'deki toplam EV satışlarının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturuyor. Aynı dönemde Ford satışları piyasanın yüzde 7,6'sına karşılık gelirken GM'nin satışları da piyasanın sadece yüzde 3,5'ini oluşturabiliyor.

Araştırma sitesi Edmunds, Tesla'yı araştıran otomobil alıcılarının sayısının Ocak ayı başındaki fiyat indiriminin ardından arttığını söylüyor. Model Y’nin, 15 Ocak'ta sona eren hafta boyunca Edmunds'un web sitesinde en çok araştırılan ikinci araç olduğu gözüküyor. Model Y’nin bir önceki haftaya ait sırasının 70.'lik olduğu düşünülürse, yapılan indirimlerin büyük bir talep yarattığı açıkça görülüyor.

Yeni araç fiyatlarının düşmesinin, kullanılmış otomobil fiyatlarını da olumlu etkilediği ve ABD otomobil piyasasına bir canlılık getirdiği anlaşılıyor.