The Trade Desk çalışan sayısını yüzde 15 azaltıyor

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ABD merkezli reklam teknolojisi şirketi The Trade Desk, küresel organizasyonunda kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket, çalışan sayısını yaklaşık yüzde 15 azaltacağını açıklarken kararın 2026'nın üçüncü çeyreğinde büyük ölçüde tamamlanması planlanıyor.

Kesintinin boyutu şirketin çalışan sayısı üzerinden değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. The Trade Desk'in 2025 sonu itibarıyla 3 bin 843 tam zamanlı çalışanı bulunuyordu. Bu sayı baz alındığında yüzde 15'lik küçülme yaklaşık 575 kişilik bir kadroya karşılık geliyor.

Küçülmenin faturası 51 milyon dolara çıkabilir

The Trade Desk, yeniden yapılanma kapsamında çalışanlara ödenecek kıdem ve diğer haklarla bağlantılı nakit giderlerinin 39 milyon dolar ile 51 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.

Buna karşılık hisse bazlı ödemelerde yaklaşık 4 milyon ile 5 milyon dolarlık ters kayıt yapılması öngörülüyor. Yeniden yapılanmaya ilişkin giderlerin büyük bölümünün üçüncü çeyrek finansallarına yansıması bekleniyor.

Şirket, planın temel amacını kaynakları en yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara yönlendirmek, operasyonel etkinliği artırmak ve daha çevik bir organizasyon oluşturmak olarak açıklıyor.

CEO çalışanlara mesajla duyurdu

The Trade Desk CEO'su ve kurucu ortağı Jeff Green, kararı çalışanlara gönderdiği mesajla duyurdu. Green, şirketin organizasyon yapısının önemli ölçüde değiştirildiğini ve çalışanların daha küçük, belirli hedeflere odaklanmış ekipler halinde çalışacağını belirtti.

Yönetimin planında büyük ekipler yerine daha küçük çalışma gruplarının oluşturulması bulunuyor. Şirket bu yöntemle karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve ürün geliştirme ile ticari faaliyetlerde daha çevik hareket etmeyi amaçlıyor.

Green ayrıca teknoloji sektöründe büyük ölçekli işten çıkarmaların yaygın hale gelmesine rağmen bunun The Trade Desk açısından olağan bir uygulama olmadığını vurguladı.

Kasasında 1,5 milyar dolar var, borcu yok

Yeniden yapılanmanın dikkat çekici taraflarından biri şirketin finansal durumu. Yönetim, kararın likidite sıkıntısından kaynaklanmadığını özellikle vurguluyor.

The Trade Desk'in ikinci çeyrek sonunda nakit, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımlarının toplamı yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı. Şirket yönetimi ayrıca bilançoda borç bulunmadığını belirtiyor.

Bu tablo, çalışan sayısındaki yüzde 15'lik kesintinin şirketin nakit ihtiyacından çok maliyet yapısını ve büyüme modelini değiştirmeye yönelik stratejik bir karar olduğuna işaret ediyor.

Büyüme hızı sert şekilde yavaşladı

Güçlü bilanço görünümüne karşın şirketin operasyonel performansındaki yavaşlama dikkat çekiyor. The Trade Desk'in son çeyrekteki gelir büyümesi yıllık bazda yalnızca yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Şirketin ikinci çeyrek sonuçları sonrasında Green de performansın yönetimin kendi standartlarını karşılamadığını kabul etmişti. Yönetim bunun ardından kaynakların daha az sayıda stratejik önceliğe yönlendirileceğinin sinyalini verdi.

The Trade Desk özellikle bağlantılı televizyon, perakende medyası, veri ve yapay zekâ destekli reklam teknolojilerinde büyümeye çalışıyor. Ancak şirket aynı zamanda dijital reklam bütçeleri için dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle rekabet ediyor.

Hissede kayıp yüzde 60'ı geçti

Şirket üzerindeki baskının en görünür olduğu alanlardan biri de borsa performansı oldu. The Trade Desk hisseleri son kapanış itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Yeniden yapılanma açıklamasının ardından ise piyasanın ilk tepkisi ters yönde gerçekleşti. Şirket hisseleri 4 Eylül'deki piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2,7 yükseldi. Yatırımcıların ilk tepkisi, çalışan sayısının azaltılmasının maliyetleri aşağı çekebileceği beklentisine işaret etti.

Ancak şirket açısından asıl sınav, personel kesintisinin ardından büyüme hızının yeniden yükselip yükselmeyeceği olacak. Yönetim, küçülmenin ardından kaynakların büyüme, inovasyon ve yapay zekâ dahil öncelikli teknoloji yatırımlarına yönlendirileceğini belirtiyor.