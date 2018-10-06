06 Ekim 2018

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, TL’nin değer kazanmasının maliyet artışlarını düşüreceğini ve Türkiye'nin ihracatına olumlu yönde etki edeceğini kaydetti.

Cesur, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasını içeren tebliği değerlendirdi.

TL’ye itibar kazandırmanın her şeyden önce milli bir dava ve moral meselesi olduğunu belirten Cesur, "Dövize bağımlılık maliyet artışlarını yukarı yönde tetiklerken ihracattan gelen kazancı da etkiliyordu. TL’nin değer kazanması maliyet artışlarını düşürecek ve ihracatımıza olumlu yönde etki edecektir. Ayrıca dolarla borçlanan kiracılara da büyük kolaylık sağlayacaktır." yorumunu yaptı.

Cesur, AVM yatırımcıları arasında yabancı yatırımcılarının oranının da yüksek bir seviyede olduğunu, bu yatırımcıların bankalara döviz üzerinden olan kredi borçlarına ilişkin de ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karara İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapılmasını içeren tebliğin her şeyden önce TL’ye itibar kazandırılması için önemli bir karar olduğu gibi ekonomiye yansımaları açısından da artı değerler getireceğini ifade eden Cesur şunları kaydetti:

"Ülkemizin parasının değer kaybı, ihracatımızı arttırıcı etkilerden ziyade ithalatı daraltan etkiyi daha çabuk gösteriyor. Biz ülke olarak petrol, doğal gaz gibi enerji ithalatına bağımlı olduğumuz için bu etki sınırlı kalıyor. Paramızın değer kaybı ise borçlanma bedelleri, ithal enerji maliyetleri, ithal girdilerin bedelleri vb maliyetleri yükselttiği için sanayide maliyet artışını ortaya çıkartıyor ve ihracatta ülkemize kazandıracağımız kazancın bir bölümü buraya gidiyor. "

Cesur, Türkiye'nin cari işlemler açığı veren bir ülke ve yabancı para cinsinden borçlanma oranının yüksek olduğunu belirterek, "Tüm dünyada parasal daralma etkileri yaşanırken faizleri arttırmamıza rağmen bizim bu durumdan daha çok etkilenmemizin nedeni Türkiye’nin yabancı para cinsinden borçlanmasının özel sektör üzerinden olmasıdır. Bu nedenle faiz artışının TL’nin değerine karşı olumlu bir yansıması olmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu tebliğ ile dövizle borçlanan kiracının korunmuş olduğunu ifade eden Cesur, "Kiracılara büyük rahatlama sağlayacak bu tebliğ yatırımcıyı zor durumda bırakmamalı. Türkiye’de AVM yatırımlarının 17 milyar dolarlık kısmı tamamen yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilmektedir. Tabi bu yatırımın büyük kısmı döviz şeklinde banka kredileri üzerinde yapılmaktadır. Bu yatırımcıların da mağdur olmaması için banka ve yatırımcı arasında orta yol bulunarak bu konuya bir çözüm getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA