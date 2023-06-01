TOBB Yönetim Kurulu'na ilk kez bir kadın üye seçildi

TOBB 79’inci genel kuru­lunda bir ilk de yaşandı. 1950 yılında kurulan TOBB’da dün yapılan seçimle ilk kez bir ka­dın yönetim kurulu asil üye­liğine seçildi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kes­telli TOBB tarihinin ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu.

İzmir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kestelli, şunları söyledi:

"Türk iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB’da İzmir’i temsil etme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Öncelikli gündemim, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın tüm bileşenleriyle stratejik sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek olacak. Bu tasarrufu için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na müteşekkirim. İzmir’de örnek bir dayanışmayla çalıştığımız dostlarım Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar’a da verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum."

Ülkemize ve iş dünyamıza ha­yırlı olsun

TOBB Başkanı Rifat Hi­sarcıklıoğlu, sosyal medya he­sabından bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “TOBB 79. Genel Kurulumuz ülkemize ve iş dünyamıza ha­yırlı olsun. 365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimi­zin oyları ile organ seçimleri­ni tamamladık. Büyük bir ai­le olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tek­rar başlıyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, Komis­yonlarımız, Konseylerimiz ve Kurullarımız ile birlikte ülke­mize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rab­bim hayırlı hizmetler yapma­yı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin.”