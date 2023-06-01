TOBB Yönetim Kurulu'na ilk kez bir kadın üye seçildi
TOBB 79’inci genel kurulunda bir ilk yaşandı. 1950 yılında kurulan TOBB’da dün yapılan seçimle ilk kez bir kadın yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli TOBB tarihinin ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu.
TOBB 79’inci genel kurulunda bir ilk de yaşandı. 1950 yılında kurulan TOBB’da dün yapılan seçimle ilk kez bir kadın yönetim kurulu asil üyeliğine seçildi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli TOBB tarihinin ilk kadın yönetim kurulu üyesi oldu.
İzmir Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Kestelli, şunları söyledi:
"Türk iş dünyasının çatı örgütü olan TOBB’da İzmir’i temsil etme fırsatı bulduğum için çok memnunum. Öncelikli gündemim, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın tüm bileşenleriyle stratejik sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek olacak. Bu tasarrufu için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na müteşekkirim. İzmir’de örnek bir dayanışmayla çalıştığımız dostlarım Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar’a da verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum."
Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “TOBB 79. Genel Kurulumuz ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. 365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin oyları ile organ seçimlerini tamamladık. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, Komisyonlarımız, Konseylerimiz ve Kurullarımız ile birlikte ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin.”