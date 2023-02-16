TOBB'dan kritik uyarı: Çalışan nüfus deprem bölgesinden ayrılmamalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) toplantısı sonrası Kocaeli Sanayi Odası Meclis (KSO) toplantısına katılan TOBB Başkan Yardımcısı ve KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; deprem bölgesinin ekonomik durumu ve yardımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Depremde ölenler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu sonrası başlayan Meclis’te konuşan Zeytinoğlu; hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) hem de Kocaeli Sanayi Odası (KSO) olarak deprem bölgesinde önemli çabalarda bulunduklarını belirtti. Deprem Bölgesi’nin, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar sunan ve nüfusu da çok değişik bir bölge olduğuna dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, TOBB olarak istedikleri ve yapmaya çalıştıklarının; bölgede çalışan nüfusun bölgede kalması, yani bölgeden ayrılmaması olduğunu söyledi.

“Kalıcı konut çözüm olabilir”

İşgücünün bölgeden ayrılıp farklı yerlerde iş bulup çalışmasının çok istenmediğine, bunun bölgenin demografik yapısına olumsuz etkisi olacağına dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda bölgenin ayakta kalması için nasıl tedbirler alınması konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Kalıcı konut gibi daha makul görünen çözümlerin, zaten etnik olarak zor olan ve göç alan bir bölgede orta vadeli bir çözüm olabileceğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu; orada çalışan yerleşik insanların farklı yerlere transfer edilerek oluşacak potansiyel demografik değişime izin verilmemesi adına, kısa vadede geçici konteynerlar ile çözüm arayışı içerisinde olduklarını açıkladı. Bu konuda TOBB olarak sanayicilerden de destek beklediklerini kaydeden Zeytinoğlu, bölgeye yardımın kuşkusuz çok önemli olduğunu ancak bölgedeki insanlara bölgenin dışında iş verilmesinin yanlış olduğunu düşündüklerini belirtti. KSO Başkanı Zeytinoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sanayicilerden yapılan yardımların kayıt altında tutulması beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi