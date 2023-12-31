TOPFED’den iş insanı Hakkı Akdeniz’e ‘Gelecek Elimizde’ ödülü

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından düzenlenen 3'üncü Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi, İstanbul'da yapıldı. Etkinliğe otomotiv sektörü başta olmak üzere, iş, sanat, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda kişi katıldı. ABD'de yaşayan pizza restoran zincirleri sahibi Hakkı Akdeniz'de New York'tan gelerek zirvede yer aldı. Akdeniz'in ABD'de yaptığı hayırseverlik faaliyetleri ile ödüllendirildi. Akdeniz'e ödülünü ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Okan Bayülgen verdi.

“Hedefiniz hakkında hayal kurmayı asla pes edip bırakmayın”

Akdeniz, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Diyarbakır'dan Kanada'ya oradan da ABD'ye gidiş sürecini ve bu süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. Akdeniz, 22 yıl önce hayatının en kötü zamanında dilim pizza alacak parası olmadığını belirterek, "Evsiz kaldım. 96 gün evsizler barınağında kaldım; ama pes etmedim. İş aramaya devam ettim. Sonunda bir pizza restoranında bulaşıkçı olarak ise başladım ve bir gün pizzacı arkadaşın işe gelmemesi sayesinde o gün pizzacı oldum.

Başkalarına yardım ettiğinde geri almak için asla yapma, ilham olmak için yap. İnanın başkalarına yardım etmek çok iyi bir insan olmanın en güzel yollarından biridir. Çok iyi bir insan olmak için çok zengin olmanız gerekmiyor ve başarılı olmak için çok akıllı olmanız hiç gerekmiyor. Hayalleriniz olsun, hayattaki amacınız olsun ve hedefleriniz olsun sadece. Hedefiniz hakkında hayal kurmayı asla pes edip bırakmayın. Ve inanın başaracaksınız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

Hakkı Akdeniz, insanın pes etmeyince birçok şeyi başarabileceğinin altını çizdi. Başarı hikayesini anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"13 yıl önce ilk pizzacı dükkanımı açtım. Aynı sene Dünya Pizza Şampiyonu oldum. 8 yıl önce Amerikan vatandaşı oldum. 4 yıl önce dondurulmuş gıda markam Hakki's Pizza'yı piyasaya sürdüm. Şu anda 24 pizza dükkanımız var. 13 tanesi Champion Pizza markasıyla hizmet veriyor. 3 yıl önce New York Times beni kapak sayfasına 'pizza mogul' olarak koydu. Forbes Dergisi 2019'un 'En İlham Verici Hikayesi' olarak aday gösterdi. 2019'un 'En İyi İlham Verici Göçmen Ödülü'nü, aldım. 2021 ABD'nin 'En İyi İş İnsanı' seçildim. 2023 yılı ABD'de 'En İyi Yardımsever Kişisi' seçildim. Aslında bu aldığım ödüller, Amerika'da 10 senedir evsizlere yaptığımız yardımlardan dolayıdır. Her çarşamba akşamı 10 senedir aralıksız yemek ilaç ve elbise yardımı yapıyoruz. Ben olmasam bile ekibimiz her zaman oradadır."