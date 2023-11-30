Torun: Elektrikli araç satış sayısı fosil yakıtlı araçları geçecek

Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, 2016 yılından Tesla markasının ortaya çıkışıyla yeniden tüm dünyada yükselişe geçen elektrikli ve hibrit araç satışı sayılarının her yıl git gide arttığını söyledi.

Elektrikli araçların maliyet konusunda tüketiciye oldukça avantajlar sunuyor olmasının yeniden elde ettikleri bu popülerliğini cazip ve haklı bir hale getirdiğini belirten Torun, Türkiye’de de özellikle büyük şehirlerden başlayarak kullanım oranının günden güne arttığını kaydetti.

2016 yılında dünya genelinde 490 bin elektrikli araç ve 280 bin hibrit araç satılırken aynı yıl Türkiye’de 44 elektrikli 950 hibrit araç satıldığını, Covid-19 Pandemisinin en hararetli yaşandığı 2020 yılında ise dünyada 2.2 milyon elektrikli, 980 bin hibrit ve Türkiye’de de bin 580 elektrikli, 16 bin 949 hibrit araç satıldığı bilgisini veren Torun, “2022 yılında ise bu sayının yıllık globalde 7.4 milyon Türkiye’de ise 8910 elektrikli araç ve dünyada 2.8 milyon Türkiye’de de 19 bin 126 hibrit satışı olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk 9 ayında Türkiye’de 39 bin 500 adet elektrikli ve 71 bin hibrit araç satışı gerçekleşti. Covid-19 salgını sürecindeki gelişmeler ve pandemi sonrasında dünyadaki genel krize rağmen elektrikli araç satışlarının hızla yükselmeye devam etti. Bana göre elektrikli araç sayısı, geleneksel fosil yakıtlı araçların sayısını çok kısa zamanda geçecek” ifadelerinde bulundu.

“Ege’de yatırımlar ivme kazandı”

Ege Bölgesi’nin Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim merkezleri arasında yer aldığına da dikkat çeken Torun, “Bölgedeki otomotiv sanayi, son yıllarda önemli bir ivme kazanmış ve dünya pazarında da kendine yer edinmeyi başarmıştır. Ege bölgesinde yer alan otomotiv firmaları, yüksek kaliteli ve rekabetçi ürünler üretmektedirler.

Bunun yanı sıra, bölgedeki firmalar, yenilikçi teknolojileri de takip ederek ürünlerinde kullanmaktadırlar. Bölgedeki otomotiv sanayi, istihdam açısından da büyük önem taşımaktadır. Firmalar, bölgeye yüksek miktarda yatırım yaparak, binlerce kişiye istihdam sağlamaktadırlar. Ayrıca, bölgedeki otomotiv firmaları, çevreye duyarlılık konusunda da önemli adımlar atmaktadırlar” dedi.