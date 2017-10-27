TÜGİAD Geleneksel Cumhuriyet Balosunu Ankara’da yaptı

27 Ekim 2017

Türkiye Genç İş adamları Derneği geleneksel Cumhuriyet Balosu, Ankara Şube’nin ev sahipliğinde tarihi Ankara Palas’ta yapıldı.



Baloya, Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı, yakın dönemde ülke savunmasında yaralanmış gaziler ve Kıbrıs Türk İş adamları Derneği heyeti katıldı.



Balonun açılışında konuşan TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, gazilere seslenerek, "Biz katma değer üretiyoruz, istihdam sağlıyoruz ama bütün bunları sizler sayesinde, sizlerin sağladığı güvenlikle yapıyoruz" dedi.



Yücelen, ekonomik gelişmenin önemli olduğunu ancak Atatürk’ün cumhuriyet için çizdiği yolda yürümenin de TÜGİAD’ın görevlerinden biri olduğunu vurguladı. Yücelen, Ampute Futbol Milli Takımının Türkiye’ye büyük bir başarı hediye ettiğini vurguladı.

Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman da konuşmasında, Geleneksel Balo’nun Ankara’da, tarihi Ankara Palas’ta yapılmasından onur duyduklarını belirtti.



Kahraman, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini hatırlatarak, "Biz bu mirası Atamızdan, değerli büyüklerimizden aldık. TÜGİAD olarak ülkemize yatırım yaparak, çalışarak, istihdam sağlayarak gerekli olan her türlü desteği sağlamak adına bu sorumluluğu üstümüze aldık, bundan sonra da bu sorumluluğun bilinciyle gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.



TÜGİAD, Ampute Milli Takıma ve gazilere teşekkür plaketi sundu.