TÜGİAD, Türk Dünyası’nda koordinatörlük açıyor

TÜGİAD açıklamasına göre, 18. Dönem Kırgızistan Temsilcisi Cemal Ersoy’u Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü olarak görevlendiren TÜGİAD, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla çalışmalar yapacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüsü ve yoğun gayretleriyle geleceğin yıldızı olacak Türk Devletleri ile işbirliği konusunda hareketli bir dönem yaşandığını belirtti.

Yıldırım, "Üye ülkelerin yaklaşık 300 milyonluk nüfusu, 4,5 milyon kilometrekare coğrafyası ve 2 trilyon dolara yakın ekonomik potansiyeli bulunan Türk Devletler Teşkilatı, üye olacak ülkelerle birlikte geleceğin gücünü temsil ediyor.

Başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde temsilcilikleri bulunan TÜGİAD, Türk Devletleri ve Orta Asya’ya da büyük önem veriyor. Kırgızistan Temsilcimiz Cemal Ersoy’u Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kuracakları koordinatörlükle üyelerinin ve genç girişimci iş insanlarının bölgeye ilgisini çekmek için bir dizi projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerden de ülkemize yatırım çekmek ana hedeflerimiz arasında yer alıyor. Başta enerji olmak üzere, savunma sanayi, inşaat, teknoloji, hizmet gibi birçok sektörde ciddi iş birlikleri yapabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Cemal Ersoy da daha önce Kırgızistan temsilciliğiyle bölgede başarılı çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Kuruluş çalışmalarına başladığımız koordinatörlükle teşkilata üye ülkelerin tümünde genç girişimcilerimizin sesi olacağız. Ülkeler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için bir dizi organizasyonlar gerçekleştirerek, ülkeler arası işbirliğini güçlendireceğiz. Ekonomik ilişkilerin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da ülkeleri birbirine bağlayacak adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.