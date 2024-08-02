Tuncay Yıldırım: Biz yoksak siz de yoksunuz

Son yıllarda üyelerini en çok yoran konulardan birinin finansmana erişim oldu­ğuna ifade eden Gaziantep Tica­ret Odası (GTO) Yönetim Kuru­lu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, temmuz ayı olağan meclis top­lantısında yaptığı konuşmada fi­nans sektörüne seslenerek, “Biz yoksak siz de yoksunuz” uyarı­sında bulundu.

Başkan Yıldırım, maliyeti çok yüksek olduğu halde yine de bu­lamadıkları finansmana erişim yollarının şimdi de dedikodular­la tıkanmaya başladığını söyle­di.

Dedikodulara bakarak hare­ket edilmemesi, sektörlerin ve firmaların yanında durulma­ya devam edilmesinin önemine değinen Yıldırım şunları aktar­dı: “Bu konuya TOBB Başkanı­mız Sayın Hisarcıklıoğlu da dik­kat çekti. Firmalarla ilgili ‘zorda­lar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarmanın alçaklık, ahlaksızlık, ülkemize ve ekonomimize iha­net olduğunu dile getirdi.

Ben de meclisimizdeki finans sektörü temsilcilerimiz aracılığıyla tüm banka ve finans şirketlerine ses­lenmek istiyorum: Reel sektör ve finans sektörü birbirinin tamam­layıcısıdır. Biz yoksak siz de yok­sunuz, siz olmazsanız biz de yo­kuz… Dedikodulara bakarak ha­reket etmeyin, sektörlerimizin ve firmalarımızın yanında durmaya devam edin.”

“Gelişmeler ne yazık ki daha da yorulacağımızın sinyalini veriyor”

İsrail’in Haniye suikastıyla il­gili konuşan ve “Çok yorgunuz ama gelişmeler ne yazık ki da­ha da yorulacağımızın sinyalini veriyor.” diyen Yıldırım, “İsra­il’in, Hamas Siyasi Büro Şefi İs­mail Haniye’yi şehit etmesi hem de bunu İran’da yapması zaten gergin olan bölgedeki tansiyo­nu daha da yükseltti. Hiç şüp­hesiz bu olayın, siyasi ve ekono­mik sonuçları olacaktır…

Petrol ve dolardaki yükselişle piyasa­lardaki ilk yansımaları görmeye başladık bile. Tüm dünyanın en­dişe duyduğu bölgesel bir savaş başlamadan bir an önce bölgede ateşkesin sağlanmasını temen­ni ediyorum” ifadelerini kullan­dı.

“Hedefimiz, karbon ayak izi en düşük Oda olmak”

GTO Yönetim Kurulu Başka­nı Tuncay Yıldırım, yeni dün­ya düzeninin 'Yeşil ve Dijital' olmasının planlandığını ve en önemli ticaret ortakların­dan Avrupa Birliği için bu iki konunun öncelikli olduğunu belirterek GTO olarak ana he­deflerinden birinin de üyele­riyle birlikte bu sürece ayak uydurmak olduğunu vurgula­dı.

Sınırda Karbon Düzenle­me Mekanizmasına geçişin 1 Ekim 2023’te başladığını ve 2026 Ocak ayında vergilen­dirme sürecinin başlayacağı­nı söyleyen Yıldırım, “TEPAV tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye, bu düzenleme­den Çin ve Rusya’nın ardından en fazla etkilenecek üçüncü ülke…

Bu çalışma aynı zaman­da ülkemizdeki her 4 şirketten yalnızca 1’inin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor. Bu sonuçlar firma­larımızın bu sürece adapte olabilmeleri için uzun bir yo­lumuz olduğunu gösteriyor. Ana hedefimiz karbon ayak izi en düşük Oda olmak…” dedi.