Türk diasporası dış ticarete ivme katacak

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ve başkanlığını DEİK Başkanı Nail Olpak’ın yürüttüğü DTİK, Türk diasporasının dünya çapında ses getiren en başarılı isimlerini Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek “Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı” ile 15-16 Eylül’de İstanbul’da bir araya getiriyor.

2 bin kişi katılacak

Yurt dışında yaşayan Türk ve Türkiye dostu üst düzey isimlerin katılacağı DTİK 10. Kurultayı, 2 bini aşkın diaspora temsilcisini buluşturuyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, dünya genelinde yerleşik bir hayat süren 6 milyondan fazla Türk diasporasının olduğunu söyledi. Olpak, dış ticaretin dünyada ivme kaybettiğini belirterek, şöyle devam etti: “Kurultayımıza yurt dışından 2 bini aşkın kişinin katılması, başlı başına ticari beklentiyi anlatan bir gösterge. Bu anlamda kurultayımızı, sadece özlem giderme ve dostluğu artırma buluşması olarak görmüyoruz. Diasporamızın bir araya geleceği bu şölenin, aynı zamanda ticareti artırma noktasında çok önemli bir görevi yerine getireceğini öngörüyoruz.”