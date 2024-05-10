“Türk dünyası bir araya geldiğinde küresel güce dönüşür”

Nagihan KALSIN

Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan’ın, cazip iş ve yatırım imkanları sunduğuna işaret etti.

“Aliyev’in belirlediği inkişaf konsepti ve politikalar sonucunda Bakü, dünyanın en güzel başkentlerinden biri haline geldi. Azerbaycan bölgenin ticaret ve kültür merkezine, turizm mekanına dönüştü. Şimdi sıra Karabağ’da. Karabağ’ın azatlık zaferiyle Kafkaslarda kanayan bir yara kapanmış, bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimizle bölgenin gelişmesi, bölgede huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Ticaretimizin kapsamını genişletmeliyiz”

Karabağ’ın tarım, turizm, gıda, sanayi ve bilişim için bir çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, bölgenin kalkınmasını sağlayacak projelerin, iş insanlarıyla paylaşılmasını çok önemsediğini vurguladı.

Bu kapsamda, Nahçıvan’la Bakü’yü birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nun, bölge ticaretinin gelişmesine büyük katılar sağlayacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Bu projenin hayata geçirilmesiyle, doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir orta koridor açılacaktır. Türk dünyası olarak, 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 1 trilyon dolara yaklaşan dış ticaret hacmine ve 185 milyonluk nüfusa sahibiz. Sadece bu rakamlar bile, bir araya geldiğimizde nasıl büyük bir küresel güce dönüşebileceğimizi göstermektedir.

Bu gücü harekete geçirmek için, önce aramızdaki iktisadi entegrasyonu artırmalıyız. Bu da, daha fazla ticaretle mümkün olacaktır. Son yıllarda, karşılıklı ticaret hacmimiz 15 milyar dolar hedefine doğru ilerliyor ancak daha hızlı davranmalıyız. Ticaretimizin kapsamını genişletmeliyiz.” DEİK Başkan Yardımcısı Erdal Eren de iki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamı genişletilmesi gerektiğini söyledi. Eren ayrıca, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın işlerliği artırılmalı” diye konuştu.

"Barışla birlikte refah artacak"

Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kafkaslar’da barışın oluşması ve normalleşmenin hakim olmasıyla birlikte, bölgesel refahın artacağına ve bundan tüm ülkelerin istifade edeceğine inandığını söyledi. Yılmaz, “İşgal altından kurtarılmış bölgelerin yeniden gelişmesinde, Türk özel sektörünün tarımdan turizme, hizmetlere çok önemli roller oynayabileceğine inanıyorum” dedi. İşgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere bugüne kadar toplam 19,3 milyar dolar değerinde 526 projenin Türk müteahhitler tarafından üstlendiğini dile getiren Yılmaz, “Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri projeleri hızlı ve kaliteli bir şekilde tamamlayan müteahhitlerimizin ve yapı-inşaat malzemeleri sektörümüzün Azerbaycan ekonomisine bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.