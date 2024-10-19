Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan iş dünyası Tekirdağ'da buluştu

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan iş temsilcilerinin katılımıyla Tekirdağ'da 'Türk Dünyası İş Formu' düzenlendi. Programa telekonferans ile katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'yi uluslararası kamuoyuna daha fazla tanıtmak, kabul ettirmek ve en sonunda tanınmayı sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

KKTC'nin ekonomik yapısının güçlenmesi için var güçleriyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, "Burada çok iyi sanayiciler ve ticaret insanları vardır. Bu topraklara ve devlete inanmış, devlete güvenmiş, kazandıklarını sürekli olarak buraya yatırım yapanlar vardır" dedi.

KKTC'nin özellikle turizm alanı başta olmak üzere farklı sektörlerde ilerleme kaydettiğini ifade eden Tatar, "Türkiye'den getirilen su projesiyle tarımın verimliliğiyle ilgili gelişmeler, hizmet sektörü, teknoloji alanındaki AR-GE çalışmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerçekten de hiç tahmin edemeyecekleri bir noktaya gelmiştir" ifadesini kullandı.

Türkiye ile bağlarımızı kopartacak bir tehlikeye onay vermeyiz

KKTC'nin önemli bir noktaya geldiğini ve Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Tatar, "Bizlerin bir üniter yapıya evrilecek ve dolayısıyla çoğunluğun azınlığı yöneteceği, özellikle Avrupa Birliği içerisinde bizleri ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle bağlarımızı kopartacak bir tehlikeye asla onay vermeyiz. Onun için biz Avrupa Birliği'nde dahi olsa iki egemen devletin iş birliğiyle burada bir çözümü ve elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir Türk devleti olarak ana vatanla ve Türk dünyasıyla ilişkileri eskiden olduğu gibi devam etmeliyiz." diye konuştu.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Türkiye'nin her zaman KKTC ve Azerbaycan'a destek verdiğini belirtti ve üç ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst seviyede olduğunu ve iş birliklerinin artarak sürmesi temennisinde bulundu.

KKTC Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgay Deniz, Azerbaycan Türkiye Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan da programda bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki iş fırsatları ve ortak çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı.

Türk Dünyasında Kadınların Sanatsal Başarı Hikayeleri Paneli

Türk Dünyası İş Formu'nun ardından Sibel Tatar himayesinde 'Türk Dünyasında Kadınların Sanatsal Başarı Hikayeleri Paneli' gerçekleştirildi. Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumların gelişmesinde çok önemli olduğunu söyleyen Tatar, "Adada var olan sanatın altını çeşitli şekillerde çizmeye ve buna dikkat çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.