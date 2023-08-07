TürkTraktör'den üretime geçici ara

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Ankara ve Erenler fabrikalarında, yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 7 Ağustos – 19 Ağustos tarihleri arasında 12 işgünü üretime ara verilecektir.



Bu dönemde, çalışanlarımız yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 21 Ağustos tarihinde başlanacaktır."