Uludağ Ekonomi Zirvesi: Girişimci beyinlere ihtiyacımız var

Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ) Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi moderatörlüğünde "Sosyal Yatırım: Yeni Nesilleri Geleceğe Hazırlamak" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Aran, bankalarının yapısından bahsederek, kuruluş felsefesinin bankalarının sosyal fayda amaçlı bir misyona odaklanma fırsatı verdiğini ve bu konuda kendilerini avantajlı gördüklerini söyledi.

Ana amaçlarının, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması olduğunu ve bu başlık altına giren tüm konularda bankalarının görülebileceğini ifade eden Aran, o nedenle bankalarının farklı alanlarda yer aldığını kaydetti.

Aran, sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında temel olarak eğitim, hukuk, ekonomi ve kurumsal yönetişime odaklanılması gerektiğini dile getirerek, yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluk ve diğer faaliyetlerinden bahsetti.

Finans sektörünün, Türkiye'de çok uzun yıllardır teknolojiye, bilime ve insan kaynağına yatırım yaptığını aktaran Aran, "Bu nedenle de verimlilik konusunda, karlılık konusunda gerçekten mesafe kat etmiş olduğu için sektör güçlü bir sektör. Sektör gücü oranında da bu tür projelere, özellikle sosyal fayda projelerine destek olabilen ve bu konuda da öncü olabilen bir sektör. Sadece kazandıklarını paylaşarak değil, aynı zamanda kritik bir sektör, kredi politikaları aracılığıyla hangi sektörleri destekleyip, hangi sektörleri desteklemeyeceğini ve bu konudaki o duruşunu, prensiplerini aslında ülkenin gelişimi konusunda da hızlandırıcı ya da yavaşlatıcı etki yaparak kullanılabilen bir sektör. Bu açıdan ben önemli bir sektör ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Girişimci beyinlere ihtiyacımız var"

Aran, sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde önemli bir başlığın istihdam sağlamak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sıradan bir istihdam değil. İnsana yakışır iş. Şimdi insana en çok yakışan iş nedir diye sorsanız bana, girişimcilik derim. Yani o müteşebbislik; sadece anladığımız anlamdaki girişimcilik değil. Bugün burada iki gün boyunca panele katılacak olan ve şirketlerini kurmuş, bu noktaya getirmiş olan herkesi kastediyorum girişimciden. İnsana en yakışan iş; girişimcilik ve bunları kurmak. Girişimciliğin ülkeye, ekonomiye çok büyük katkısı var çünkü hep çözülmeyen bir problemi çözmeniz gerekiyor, bir şeyleri hayal etmeniz gerekiyor, ortaya bir fayda çıkarmanız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir verimlilik hikayesi yaratıyorsunuz. Yani yeni bir şey yapamasanız da bir şeylerin daha iyi yapılmasını sağlıyorsunuz. Daha verimli olmasını sağlıyorsunuz. Maliyet avantajı sağlıyorsunuz. O yüzden girişimcilere, o girişimci beyinlere, o sorulara, girişimcilerin uğraştığı problemlere ihtiyacımız var."

Genç girişimcilerin inancı olduğunu, ortada çözmek istedikleri problemler bulunduğunu gözlemlediklerini dile getiren Aran, "Biz İş Bankası olarak her yerde bulunmaya ve bu desteği vermeye gayret ediyoruz. Bunda da gerçekten bizi de çok mutlu eden geri dönüşler alıyoruz. Sağ olsun girişimciler de kendilerine girişimci dostu şirketler sorulduğunda son iki yıldır İş Bankası'nı birinci sırada söylüyor. O da bunun en güzel geri dönüşü diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Gençler küresel bir dünyaya doğdu"

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca da gençlerden bahsetmenin her zaman önemli ve keyifli olduğunu söyledi.

Gençliğin her zaman var olan bir kavram olduğunu belirten Karaca, gençlerin çok ciddi manada etkileşimde olduğunu kaydetti.

Gençlerin küresel bir dünyaya doğduğunu aktaran Karaca, isteklerinin de küresel düzeyde çeşitlilik gösterdiğini anlattı.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ise verdikleri ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunma şansı bulduklarını, bunu da iyilik için kullanmayı amaçladıklarını vurguladı.

İyilik hareketlerini dijital toplum, kapsayıcılık ve çevre olmak üzere üç sütun üzerine kurduklarını anlatan Aksoy, bunların arasında gençlerin önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Aksoy, uluslararası rekabet konusunda yeni nesli desteklemek anlamında yaptıkları faaliyetlere de değinerek, başlattıkları projeyle yeni mezun veya en fazla bir yıllık tecrübesi olan gençleri istihdam ettiklerini kaydetti.