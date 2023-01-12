Vialand ve Venezia'nın yeni direktörü belli oldu

Bir yılı aşkın süredir Vialand AVM ve Venezia Outlet'in Kiralama Direktörlüğü'nü yürüten Leyla Özdemir Rastgeldi, Vialand AVM ve Venezia Mega Outlet Alışveriş Merkezi’nin yeni yönetim ve kiralama direktörü oldu.

Vialand'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tema park, gösteri merkezi ve alışveriş caddelerini bir arada sunan konseptiyle bir ilki gerçekleştiren Vialand AVM ve bölgenin en önemli outlet duraklarından biri olan Venezia Mega Outlet Alışveris Merkezi Direktörlüğü’ne tecrübeli bir isim getirildi.

Sektörde 15 yılı aşkın süredir deneyimi bulunan Rastgeldi, 2021 Kasım'da Vialand AVM ve Venezia Mega Outlet Alışveris Merkezi kiralama direktörlüğünden sonra, yeni yılda AVM yönetim direktörlüğünü de üstlenecek.

Kariyeri boyunca AVM sektöründe birçok üst düzey görevlerde bulunan Rastgeldi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Rastgeldi, Amerika’nın Seton Hall Üniversitesi’nde pazarlama eğitimi aldı.

Profesyonel iş hayatına 2002 yılında başlayan Rastgeldi, 2007-2014 yıllarında Türkiye’de ve yurt dışında önde gelen birçok alışveriş merkezinde pazarlama yönetimi ve danışmanlığı görevini yürüttü.

2010-2012 yılları arasında Cevahir Alışveriş Merkezi’nde pazarlama müdürü olarak çalıştıktan sonra kariyerine Aqua Florya Alışveriş Merkezi’nde pazarlama ve kiracı ilişkileri müdürü olarak devam etti.

2014 yılında Buyaka Alışveriş Merkezi Müdürü olan Rastgeldi, 4 yıl boyunca bu pozisyonda görev aldı. 2018 yılında Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde alışveriş merkezi müdürlüğü görevini üstlenen Rastgeldi, kariyerine Vialand AVM ve Venezia Mega Outlet’te AVM yönetim ve kiralama direktörü olarak devam edecek.