WestJet’te 72 saatlik grev sayacı başladı

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Kanada’nın ikinci büyük hava yolu WestJet, yaz seyahatlerinin en yoğun döneminde grev riskiyle karşı karşıya kaldı.

WestJet kabin görevlilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine şirkete 72 saatlik grev bildirimi verdi.

Grev 09.01’de başlayabilir

Tarafların son anda uzlaşamaması halinde kabin görevlileri 2 Ağustos 2026’da Kanada Dağ Saati ile 00.01’de iş bırakabilecek.

Grev için belirlenen saat Türkiye saatiyle 09.01’e karşılık geliyor. WestJet uçuşları şimdilik normal şekilde devam ederken şirket, olası kesintiler için hazırlık yaptığını açıkladı.

Hava yolunun Kanada iç hatlarındaki pazar payı yaklaşık yüzde 30 düzeyinde bulunuyor. Grevin başlaması halinde ülke içindeki uçuşların yanı sıra ABD, Avrupa ve tatil noktalarına yapılan seferler de etkilenebilir.

Ayda 35 saate kadar ücretsiz çalışma

Anlaşmazlığın merkezinde, kabin görevlilerinin uçak hareket etmediği dönemlerde yaptığı çalışmaların ücretlendirilmesi bulunuyor.

Sendikaya göre çalışanlar; uçuş öncesi kontroller, yolcu kabulü, uçağa biniş, güvenlik hazırlıkları ve uçuş sonrası işlemler nedeniyle ayda 35 saate kadar ücretsiz çalışabiliyor.

Kabin görevlilerine ağırlıklı olarak uçağın hareket ettiği süre üzerinden ödeme yapılıyor. Sendika, ücret hesabının çalışanın göreve başladığı andan mesaisini tamamladığı ana kadar geçen sürenin tamamını kapsamasını istiyor.

Ücret artışı da masada

Sendika yalnızca ücretsiz çalışma uygulamasının kaldırılmasını değil, genel ücretlerin de yükseltilmesini talep ediyor.

Özellikle Toronto gibi yaşam maliyetinin yüksek olduğu kentlerde çalışan genç kabin görevlilerinin barınma ve günlük giderleri karşılamakta zorlandığı belirtiliyor.

WestJet ise mevcut ücret sisteminde uçuş saati dışındaki görevleri karşılayan farklı ödeme kalemlerinin bulunduğunu savunuyor. Taraflar, ödeme yapısının nasıl hesaplanacağı konusunda henüz ortak noktaya ulaşamadı.

Şirket de lokavt bildirimi verdi

WestJet yönetimi, sendikanın grev bildirimine karşı 72 saatlik lokavt bildirimi yayımladı.

Şirket, görüşmeler devam ederken uçuş ağındaki olası etkileri yönetmek için gerekli kararları alacağını bildirdi. Grev veya lokavtın başlaması halinde uçakların aşamalı olarak yerde tutulması ve bazı seferlerin önceden iptal edilmesi gündeme gelebilir.

Hem şirket hem de sendika, grev başlamadan önce toplu sözleşme üzerinde anlaşma sağlamaya çalıştıklarını belirtiyor.

Yolculara ücretsiz değişiklik hakkı

WestJet, 30 Temmuz ile 4 Ağustos arasında seyahat edecek yolcular için esnek bilet uygulamasını devreye aldı.

Bu tarihlerde rezervasyonu bulunan yolcular, bir defaya mahsus olmak üzere uçuşlarını ek ücret ödemeden değiştirebilecek veya iptal edebilecek.

Şirket, mevcut aşamada uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü ancak yolcuların uçuş durumlarını düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini bildirdi.

Grevde tazminat istisnası var

Kanada’nın hava yolu yolcu hakları düzenlemesinde grev ve iş bırakma eylemleri, hava yolunun kontrolü dışındaki gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Bu nedenle grev nedeniyle uçuşu iptal edilen veya geciken yolcular, Kanada kuralları kapsamında standart nakit tazminata hak kazanamayabilir.

Kanada dışındaki ülkeleri kapsayan uçuşlarda farklı yolcu hakları uygulanabileceği için yolculardan biletlerinin kalkış ve varış ülkesindeki düzenlemeleri ayrıca kontrol etmeleri isteniyor.

Geçen grev 500 bin yolcuyu etkiledi

Kanada’da kabin görevlilerinin çalışma koşulları geçen yıl Air Canada’da da büyük bir iş anlaşmazlığına dönüşmüştü.

Dört gün süren grev yaklaşık 500 bin yolcunun seyahat planını etkiledi. WestJet’teki anlaşmazlığın yaz tatilinin yoğun dönemine denk gelmesi, benzer ölçekte bir ulaşım sorununa ilişkin endişeleri artırdı.

Tarafların önündeki kritik eşik 2 Ağustos saat 09.01 olacak. Bu saate kadar anlaşma sağlanamazsa WestJet uçuşlarında iptal ve gecikmeler başlayabilir.