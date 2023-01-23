Yazılım devi Etiya çalışan ödüllerini NFT koleksiyonuna taşıdı

4444 adet eseri barındıran koleksiyon sergilenmeye hazır. Bugüne kadar çalışan sadakat süreçlerinde kıdem ve başarılarını somut obje ve plaketlerle ödüllendirdiklerini belirten Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “NFT koleksiyonuyla tüm bu ödülleri yenilikçi, değer yaratan ve ölümsüz bir yapıya taşımış olduk” dedi.

Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım şirketi Etiya, “Exceeders Etiyaens” adını taşıyan NFT koleksiyonuyla metaverse dünyasına giriş yaptı. Etherium ağının 2. katman ağı olan Polygon’da üretilen ve toplam 4444 adet eseri barındıran koleksiyon sergilenmeye hazır.

Çalışanlarının başarısını ve inovasyon konusunda ortaya koyduğu performansı her yıl düzenlenen Etiya Exceeders programıyla ödüllendiren Etiya, bu yıl bu program kapsamında verilen hediye ve plaketleri blockchain sistemi üzerinden bir NFT koleksiyonuna dönüştürdü. Böylelikle dijitalleşen dünyada kendine özel bir yer bulan sanat anlayışına da katkı yapacak şekilde çalışanlarını eşsiz dijital eserlerle ödüllendirmiş oldu.

“Exceeders Etiyaens” NFT koleksiyonundaki tasarımların ilham kaynağı bugüne kadar onlarca farklı devlet ve kültür yapısına ev sahipliği yapmış, dünya tarihini şekillendiren sayısız ilk ve dönüm noktasının gerçekleştiği Anadolu… Hitit Aslanı ve Anadolu Medeniyetleri sembolleri koleksiyonda ön plana çıkıyor.

Amaç aidiyet duygusunu pekiştirmek

Bu koleksiyonla hediye kültüründe önemli bir dönüşüme imza attıklarını belirten Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Ancak tek amacımız hediye kültüründe dönüşüm değil, çalışanlarımızın da dahil olduğu, aidiyet duygusunun pekiştiği yenilikçi çalışmalar yapmak asıl hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Çalışanlarımızın değerli katkılarını her zaman takdir ediyor ve ödüllendiriyoruz. Bugüne kadar çalışanlarımızla bir araya geldiğimiz fiziksel yılsonu toplantılarında onların başarılarını somut obje ve plaketlerle ödüllendirirken bu yıl oluşturduğumuz NFT koleksiyonuyla bu ödüllerin dijital karşılığı olarak yenilikçi, değer yaratan ve ölümsüz bir yapıya taşımış olduk” dedi.

Koleksiyon kültür zenginliğini vurguluyor

Etiya’ nın farklılıklara ve kültür karmasına çok değer veren bir şirket olduğunu da vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “NFT koleksiyonumuzda da bu kültür zenginliğini vurgulayacak şekilde Anadolu medeniyetlerinde kuvvet, kudret, aydınlık gibi güçlü anlamlar taşıyan Hitit Aslan’ını sembolize ettik. Yine Anadolu’da yüzyıllık geçmişi olan ve çok değerli anlamları barındıran sembollere yer verdik.

Lokalde kurulmuş ve globalleşen bir şirket olarak “Exceeders Etiyaens” koleksiyonu birçok açıdan bizi ve değerlerimizi yansıtıyor. Koleksiyon tasarımlarımız dünya çapında yer alan ofislerimizi ve şirketimizin ödül sisteminde yer alan kategorileri içinde barındırıyor. Etiya NFT koleksiyonu ile aynı zamanda DNA’mızda olan inovasyon tutkusu ve çağın gereksinimi olan teknolojik çözümleri sadece müşterilerimiz için üretmekle kalmadığımızı, çalışanlarımızla da bağımızı güçlendirecek trendleri önemseyerek bu odakta çalışmalar yaptığımızı ortaya koyuyoruz.”