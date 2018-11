'Yönetim kurulları değişime ayak uydurmak için en temel organ'

06 Kasım 2018

Faaliyetlerini Türkiye'de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde İzmir'de, "Yönetim Kurullarında Son Trendler-Değişen Dünyaya Ayak Uyduran Yönetim Kurulları" konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, dünyanın içinde olduğu değişim sürecinde işletmelerin iş yapmaya devam edebilmesi için kurumsal açıdan dayanıklı olmak zorunda olduklarını belirterek, "Biliyoruz ki yönetim kurulları şirket dayanıklılığı ve değişime ayak uydurmak için en temel organ" dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter'in da açılış konuşması yaptığı etkinlikte, küresel çapta yönetim kurullarında yaşanan gelişmeler ve bu alandaki adaptasyon çalışmaları ele alındı. Etkinlik kapsamında düzenlenen ve Stratejico Kurucu Ortağı Selim Oktar'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Değişen Dünyaya Ayak Uyduran Yönetim Kurulları" paneline ise Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü ve Kurumsal Yönetim Forumu Yöneticisi Nida Bektaş, CMS Jant Sanayi CEO'su Ünal Kocaman ve Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin katıldı.

"Yapıları öngörülü, dayanıklı ve esnek kılabilmek yönetim kurullarının inisiyatifinde"

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır konuşmasında, her alanda dünyada hızlı bir değişim süreci yaşandığına dikkat çekerek, artık tüm işletmelerin, ülkelerin, ekonomik ve toplumsal pek çok riski, barındırdığı fırsatlarla birlikte iyi analiz etmek ve en doğru adımı, hızla atmak zorunda olduğunu söyledi. Dünyanın diğer ucundaki gelişmelerin bile işletmeleri derinden etkileyebildiğine işaret eden Pandır, risklere karşı her an hazırlıklı ve adaptasyon konusunda da hızlı olunması gerektiğini ifade etti. Kurumsal yönetimin öneminin de bu hızlı değişim ve adaptasyon sürecinde ortaya çıktığını anlatan Ali Pandır, şunları söyledi: "Kurumsal yönetim, bahsettiğim bu risk ve fırsatlara karşı yapıları dayanıklı, çevik ve esnek kılıyor. Şirketlerin günümüzde artık hızla, bu dinamikler ekseninde, sürdürülebilirliği esas alarak, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında kendilerini yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Sürdürülebilir bir büyüme için yönetim yapılarını, çok daha öngörülü, daha vizyoner, daha dayanıklı ve daha esnek kılabilmek, yönetim kurullarının inisiyatifinde."

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ise konuşmasında, şunlara dikkat çekti: "EGİAD olarak kurumsal yönetim, aile şirketlerinin kurumsallaşması, sürdürülebilirlik ve iyi yönetişimin önemine inanıyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Sivil toplumda iyi yönetişim konusunda da örnek olabilmek adına EGİAD olarak 2 yıldır bağımsız dış denetim ve kurumsal yönetim derecelendirme notu almaktayız. Dinamik ve öngörülemeyen koşullarda iş yapmak durumunda kalan şirketlerimizin, artık sadece operasyonel süreçlerde değil, yeni finansman modelleri, yetenek yönetimi, yeni kuşaklar ile çalışma, risk yönetimi, çevik yönetimi ve yeni nesil yapılanma gibi stratejik konularda da yetkin ve gerekli çeşitliliğe sahip olması gereklidir."