Yorgancılar: Cumhuriyetimize bağlılığımız daha güçlü
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 15 Temmuzla ilgili değerlendirme yaptı.
15 Temmuz 2016’da milli egemenliğe dayalı demokratik Cumhuriyetimizin kökünü dinamitlemek isteyenlerin hain girişimi, yine milletin egemenliği ve iradesi ile boşa çıkarıldı. Milletimiz ve gençliğimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine tevdi ettiği Türk istiklal ve Cumhuriyetini korumak görevini yerine getirdi.
İçinde bulunduğumuz jeopolitik konum, iç ve dış tehditler, bir an bile yılgınlığa, tedbirsizliğe ve boş vermişliğe meydan vermememiz gerektiğini bizlere 251 vatan evladının şehadete ulaşması ile acı bir şekilde göstermiştir. Bu hain girişimin her yıl dönümünde demokrasimize ve Cumhuriyetimize bağlılığımızı, çok daha yoğun ve güçlü hissetmeye devam ediyoruz. Hain darbe girişiminin sekizinci yılında, devletimizi ve milletimizi korumak adına canlarını siper eden kahraman şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.