Yorgancılar: Cumhuriyetimize bağlılığımız daha güçlü

15 Temmuz 2016’da milli ege­menliğe dayalı demokratik Cumhuriyetimizin kökünü di­namitlemek isteyenlerin hain gi­rişimi, yine milletin egemenliği ve iradesi ile boşa çıkarıldı. Mil­letimiz ve gençliğimiz, Ulu Ön­derimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine tevdi etti­ği Türk istiklal ve Cumhuriyetini korumak görevini yerine getirdi.

İçinde bulunduğumuz jeopoli­tik konum, iç ve dış tehditler, bir an bile yılgınlığa, tedbirsizliğe ve boş vermişliğe meydan verme­memiz gerektiğini bizlere 251 va­tan evladının şehadete ulaşması ile acı bir şekilde göstermiştir. Bu hain girişimin her yıl dönümün­de demokrasimize ve Cumhuri­yetimize bağlılığımızı, çok daha yoğun ve güçlü hissetmeye devam ediyoruz. Hain darbe girişiminin sekizinci yılında, devletimizi ve milletimizi korumak adına can­larını siper eden kahraman şehit­lerimizi minnetle anıyor, gazile­rimize şükranlarımı sunuyorum.