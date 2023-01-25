Yüzde 164'e çıkan Medikal enflasyon primleri etkiledi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “Medikal enflasyonun yüzde 164’e çıkması primleri de etkiledi. Ancak sigorta şirketlerimiz artan maliyet yükünün bir bölümünü karşılayarak sigortalıların yanında olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Benli, kasko ve trafik sigortaları gibi Hayat Dışı Branş’ın bir parçası olan sağlık sigortası ürünlerinde prim hesaplamalarının, hasar frekansı ve tazminat yükünün yanı sıra geçmiş yıllardaki gelişmelere ve muhtemel değişikliklere dayalı varsayımlardan yola çıkılarak oluşturulduğunu hatırlattı.

Benli, sigortacılığın, 12 ay boyunca kendisine tazminat üretecek ürünün fiyatını, her gün artan maliyetlere göre adapte etme imkanından uzak olduğunu belirtti.

Maliyetler ve primler arasındaki fark açıldı

Referans alınan kriterlerde uygulanan değişikliklerin ya da tarifeleri etkileyecek beklenmeyen gelişmelerin ve tıbbi malzemelerin fiyat standardizasyonundaki belirsizliklerin, sigorta şirketlerini, düzenlenen poliçeler açısından öngörülemeyecek maliyetlerle karşı karşıya bıraktığını belirten Benli, şunları kaydetti: “Sigorta şirketleri, özel sağlık sigortasına ilişkin hizmet alım sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yayımlanan referans tabloyu dikkate alıyorlar. Ocak 2022’de yüzde 36,1’lik

Zam açıklayan TTB, 1 Temmuz 2022’de ikinci kez artış yaparak mevcut zam oranını yüzde 36,1’den yüzde 87,1’e çıkardı. Böylece maliyetler ve primler arasındaki fark daha da açıldı.

Medikal enflasyon artış oranı yüzde 164’e çıktı

2023 yılına geldiğimizde ise TTB, 1 Ocak’ta katsayıları yüzde 41,4 oranında artırdığını duyurdu. Bu katsayı artışıyla birlikte Aralık 2021 tarihine göre medikal enflasyon artış oranı yüzde 164’e çıktı.

Ocak 2023 yılı aylık enflasyonunun bir önceki ay ile aynı olacağı varsayımıyla aynı dönemde TÜFE artışı ise yüzde 67 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geleceğe yönelik enflasyon tahminleri için TÜFE’yi takip eden sigorta sektörü, bu artışla beraber büyük bir belirsizliğin ortasında bırakılmış oldu.” Böylece sigorta şirketlerinin tazminat yükünün arttığını ve öngörülebilirliğin olumsuz etkilendiğini belirten Benli, tüm bu gelişmelerin primlere de yansıdığını açıkladı. Pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada yaşanan sağlık krizine de değinen Benli, sigorta sektörünün bu süreçte elini taşın altına koyduğunu hatırlattı.

Bu zor dönemde de sigortalılarımızın yanında olduk

Benli, “Bildiğiniz gibi sektörümüz, teminat dahil olmayan Covid-19 için prim almamasına rağmen; özel sağlık, tamamlayıcı sağlık ve yabancı sağlık sigortalılarının tedavi giderlerini karşıladı. Böylece, her zaman olduğu gibi bu zor dönemde de sigortalılarımızın yanında olduğumuzu gösterdik” değerlendirmesinde bulundu.

Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi riskleri bitmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle ABD ve Avrupa ülkelerindeki vaka sayılarında artış tespit ettiğini açıkladı ve özellikle uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takılması çağrısında bulundu.

Sağlık sigortaları primlerinin belirlenmesinde ne etkili oldu?

Sigorta sektörümüz de her türlü belirsizliğe rağmen sigortalılarını destekleyen yaklaşımını sürdürüyor. Covid-19 ile ilgili tedavi giderleri hâlen şirketlerimiz tarafından karşılanıyor.

Sağlık sigortaları primlerinin belirlenmesinde etkili olan en önemli faktörün medikal enflasyon, diğer bir deyişle hekim ücretleri ile ilaç, tıbbi malzeme fiyatlarındaki artışlar sonucu tanı, teşhis ve tedavi maliyetlerindeki yükselişler olduğu söylenebilir.

Primler üzerinde dolaylı etkiye sahipler

Öte yandan, asgari ücret artışı ve döviz kuru, çalışan ücretlerini, tıbbi malzeme fiyatlarını etkilediğinden primler üzerinde dolaylı etkiye sahipler.

Buna karşın, salgın sürecinde de görüldüğü gibi, sektörümüz her durumda sigortalılarına destek olmaya devam ediyor ve onların mağdur olmalarını engellemek için artış oranlarından kaynaklanan yükün bir bölümünü üstleniyorlar.”