“Z kuşağını yargılamak yerine sanayiye çekmeliyiz”

Nurdoğan Arslan ERGÜN

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda ayrıca bir de panel düzenlendi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'de nüfus artış hızının yavaşladığını ve nüfusun yaşlandığını, bu durumu da özellikle sanayi açısından 'ciddi' bir durum olduğunu söyledi. Mevcut durumda gençlerin istihdama katılım oranının düştüğüne işaret eden Bahçıvan, 15-29 yaş aralığında 6.7 milyon gencin evde oturduğunu, genç işsizlik oranının yüzde 25 olduğunu bildirdi.

''Avrupa İK avcılığı yapmaktadır”

Bahçıvan, "Z kuşağını yargılamak yerine onları anlayıp sanayi istihdamına çekmeliyiz. Üretken bir çalışma hayatını Z kuşağı ile kurgulamalıyız. Onlarla birlikte üretken bir çalışma hayatının nasıl kurgulanacağına daha fazla kafa yormalıyız. Yeni neslin beklentilerini ciddiye alarak buna göre dönüşmek hem hizmet sektörü hem de Avrupa’daki iş fırsatları karşısında sanayi istihdamının tercih edilirliğini artırmak için kaçınılmaz" dedi.

Nüfus artış hızının yavaşladığını durumun ciddi olduğunu kaydeden Bahçıvan, Artan genç işsizliği ve gelecek kaygıları gençlerimizi aile kurma, çocuk sahibi olma konusunda da daha temkinli olmaya itiyor. Gelecek yıllarda nüfusta yaşlanma eğiliminin belki öngörülenden de hızlı gerçekleşebileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu yaşlanma sürecini ‘orta gelir tuzağı’ riski altında yaşamamız halinde bizleri önemli dezavantajların beklediği de açık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den yurtdışına yönelik göç hareketlerinde, giderek yüksek eğitimli, genç ve üretken nüfusumuzun ağırlık kazanmaya başladığını ve ‘beyin göçü’ olarak bilinen sürecin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Erdal Bahçıvan, “Üzülerek ifade etmek isterim ki özellikle Avrupa, bu topraklarda adeta ‘İK Avcılığı’ yapmaktadır. Bu durum, bir türlü önüne geçilemeyen ve yıllardır çözüm bekleyen, büyüme potansiyelimize zarar veren bir olgu. Bu göçü tersine çevirmek konusunda hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Bu anlamda, insan kaynakları yönetimi anlayışımızı inovatif bir perspektifle yeniden düşünmemiz ve yapılandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Tarımın geleceği tehlike altında”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, tarım istihdamındaki daralmanın, sektörün faaliyet koşullarındaki sorunlara ve gıda enflasyonuna ilişkin risklere dikkat geçtiğini vurguladı. Bahçıvan, “Nüfusumuzun sadece yüzde 7’sinin kırsal kesimde yaşadığını düşünürsek tarımsal üretimin geleceğinin tehlike altında olduğu da önemle üzerinde durmamız gereken bir nokta” değerlendirmesinde bulundu.