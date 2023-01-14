Zincir marketlerin fiyat dondurması son derece değerli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Zincir marketlerin birbiri ardına birçok üründe fiyat dondurmaya gitmesinin son derece değerli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO Meclisi'nin ocak ayı toplantısında konuşan Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadele kapsamında marketlerin başlattığı sorumlu ve fedakar tutumun tüm sektörlere örnek olmasını dilediklerini belirtti.

Avdagiç, zincir marketlerin enflasyonla mücadeleye verdiği fiyat dondurma tepkisinin, tüm kesimlerde yüksek enflasyon beklentilerini kırmasını, bozulan fiyatlama davranışlarını ortadan kaldırmasını temenni ettiklerini belirtti.

Tüketici fiyatlarında geçen aralık ayında düşüş kaydedildiğini dile getiren Avdagiç, bu kırılmayı, enflasyondaki kalıcı tek haneli seviyeye gidiş için bir başlangıç olarak görmek istediklerini belirtti.

Enflasyonla mücadele için kamunun da yapacakları olduğunu kaydeden Avdagiç, "Kamunun da yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar üzerinden bütçe olanakları ölçüsünde fiyat artışlarından kaçınarak fedakarlık göstereceğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde, yılın ilk yarısını yüzde 35-40, ikinci yarısını ise yüzde 20’nin altında bir enflasyonla kapatma şansını yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.

EYT tazminatları için KGF desteği verilecek olmasını da memnuniyetle karşıladıklarını belirten İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti: "SGK sigorta primine esas kazanç üst sınırının da enflasyon oranında artırılması yönündeki beklentimiz sürüyor. SGK üst limiti son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüzde 50’ye yakın artmış durumda. Aynı şekilde gelir vergisi dilimlerinin de son 6-7 yıldır yaşanan kayıpları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiği görüşündeyiz. Dünya ekonomisinde tehlikeler henüz geçmedi, bununla birlikte iyi gelişmeler de var. Dünyada iyi gelişmelerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: Bir, tedarik zincirlerindeki sıkışıklık önemli ölçüde ortadan kalktı. İki, enerji ve diğer sanayi emtialarının fiyatları düştü. Üç, enflasyon ivme kaybetti ve yeni yılın ilk çeyreğinden başlayarak aşağı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor."