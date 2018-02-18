Parası olan sağlık yatırımına koşuyor!

18 Şubat 2018

Sağlık alanındaki bireysel bilinçlenme sadece toplumları ve kamu politikalarını dönüştürmekle kalmıyor, ekonominin de dengelerini değiştiriyor. Öyle ki, müşteri bilinci ve bu alanda oluşan rekabet daha tatlı paraları doğurdukça sağlık sektörüne yatırımcıların ilgisi giderek artmaya başladı. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY’nin yaptığı araştırmaya göre geçen yıl Türkiye’de sağlık sektöründe gerçekleşen şirket birleşmeleri ve satın almalar (M&A) dikkat çekici oranda arttı. EY 2017 M&A Raporu’na göre sağlık sektöründe geçen yıl 18 işlem gerçekleşti. Bu, sağlığı tüm sektörler arasında dördüncü sıraya yerleştirirken, 2018’de de aynı hareketin sürmesi bekleniyor.

Rapora göre son beş yıllık süreçte sağlık sektöründeki en önemli iki işlem yabancılar tarafından gerçekleştirildi. Bunlardan biri Mustafa Nevzat İlaç’ın Amgen’e satılması ve Medical Park’a Turkven tarafından yapılan yatırımlardı.

Yerliler alım yapıyor

Rapora göre Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına yatırım yapanlar yabancılardan çok yine yerli şirketler. EY Türkiye Kurumsal Finansman Hizmetleri Kıdemli Müdürü ve Sağlık Sektörü Sorumlusu Cem Günfer, “Sağlık sektöründeki birleşme satın almalara baktığımızda ilaç, sağlık teknolojileri, genel hastanecilik, medikal ürünler ve ihtisas hastanelerinin öne çıktığını görüyoruz. Bu işlemlerin çoğunluğu yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilirken, özellikle lokal konsolidasyon trendinin arttığını gözlemledik. İşlem büyüklüğü açısından ise küçük girişim sermayesi yatırımlarından daha büyük çaplı teknoloji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazenin olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Sağlıkta ayrıca finansal yatırımcıların faaliyetlerinde de artış gözlemlediklerini vurgulayan Günfer, bu yatırımcıların 7 adet işlem gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. Günfer, 2017’de sağlık sektöründe öne çıkan birleşme ve satın alma işlemlerine şu örnekleri veriyor: “Eczacıbaşı Grubu’nun Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler’in yüzde 34 hissesini devralması, Florence Nightingale Hastaneleri’ndeki Fiba Holding’in sahip olduğu yüzde 50 oranındaki hissenin diğer ortaklar tarafından alınması, Ak Portföy Girişim Sermayesi Fonu’nun Turkuaz Sağlık’ın yüzde 20 hissesini ve Eurofins Scientific’in Gözlem Gıda Laboratuvarları’nı satın alması işlemleri 2017’nin en önemli yatırımları arasındaydı.”

Büyüme beklentisi yüksek

Rapora göre sağlık yatırımlarındaki bu hareketlilik önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Geçen yılki işlemleri değerlendiren KS Avukatlık Ortaklığı Sorumlu Ortağı ve EY Türkiye sağlık sektörü lideri Av. Ahmet Sağlı, birçok yatırımcının sağlık sektörüne yatırım yapmaya sıcak baktığını ve büyük holdinglerin de yavaş yavaş bu alanda yer almaya başladığını belirtiyor. Sağlı, “Türkiye, hızla büyüyen nüfusu ve buna paralel olarak artan sağlık harcamaları nedeniyle yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi. Bunun yanında, sağlık turizmi de son yıllarda yeniden büyüme trendine girdi. Yatırımcılar için Türkiye sağlık sektöründe önemli fırsatlar ve güçlü bir büyüme beklentisi mevcut. Özellikle, Avrupa ve Ortadoğu merkezli birçok yatırımcı Türkiye’deki yatırım fırsatlarıyla yakından ilgileniyor ve görüşmelerde bulunuyor” şeklinde gözlemlerini aktarıyor.

Şehir hastaneleri dengeyi değiştirdi

EY’ın araştırması özellikle şehir hastaneleri projelerinin hizmet sağlayıcılar, medikal ekipman ve medikal tüketim ürünleri üreticileri için daha büyük bir pazar yaratacağını öngörüyor. Sektörün bu yeni pazarı anlamaya ve daha yakından tanımaya başladıklarını belirten Cem Günfer, “Birçok projede inşaat fazının bitmesiyle birlikte ikinci faz dediğimiz operasyon başladı ve bu alanda tesis yönetimi ön plana çıkıyor. Görüntüleme merkezlerinden laboratuvarlara birçok alanda hizmet sağlayıcılar burada alt yüklenici konumundalar. Şehir hastanelerinin kapasitesini göz önüne aldığımızda verilen hizmet hacim olarak daha büyük. Bu nedenle, sektördeki konsolidasyonun artmasını bekliyoruz” sözleriyle beklentilerini dile getiriyor. Şehir hastaneleri projeleri için yabancılarla çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Günfer, ikinci fazdaki koordinasyonun önemine dikkat çekiyor.

Yurt dışına açılma dönemi

Sektörde son yıllarda gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemlerinin yurt dışına kaymaya başladığına dikkat çeken EY’nin araştırması bu konuda özellikle Türkiye’de uzun dönemde birikmiş olan sağlık sektörü know-how’ının önemli bir etkisi olduğunu vurguluyor. Son dönemde Bulgaristan’da gerçekleşen Acıbadem- Tokuda Hastanesi ortaklığının Türkiye sağlık sektörü oyuncularının yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük işlem olduğunu söyleyen Cem Günfer bu tür işlemlerin önümüzdeki dönemde de artmasını beklediklerini ifade ediyor.