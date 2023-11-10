10 günde 20 bini aşkın KOBİ destek için başvurdu

Ziya İPEK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) hasar durumlarına göre, toplamda 12 milyar lira tutarında destek vereceklerini söyledi. İbrahimcioğlu, koşulları uyan işletmelerin başvurularını internet üzerinden kolaylıkla yaparak destekten faydalanabileceklerini, 10 günde başvuru sayısının 20 bini aştığını bildirdi.

“Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı” bilgilendirme toplantısı Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) gerçekleştirildi. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, deprem felaketinin ardından herkesin elinden gelen yardımın fazlasını yapmaya çalıştığını, toplumu dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ayakta tuttuğunu bildirdi.

Depremin ekonomik boyutunun açıklanan 104 milyar doların çok üstünde olduğunu düşündüğünü kaydeden Kıvanç, KOSGEB’in afet sonrasında depremlerden etkilenen işletmeleri ekonomik yönden canlandırmak amacıyla başlattığı çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Deprem Bölgesi Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı’nı incelediğini, “sıfır faiz, ilk 24 ayda ödeme olmaması, sonrasında 3 eşit taksitte ödeme” gibi önemli avantajlar barındırdığını anımsatan Kıvanç, “Depremden etkilenen, hasar alan işletmelerin yaralarını sarmak amacıyla hayata geçirilen destek programı, özelikle mikro, küçük ve orta ölçekli firmalarımız için can suyu olacaktır” dedi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da Adana’daki esnafın en büyük yıkımların yaşandığı illerle ticari bağları olduğunu buralarda ticaretin azalmasıyla zorda kaldıklarını anlattı. Bayram, kaynakların doğru kullanılması için KOSGEB yetkililerine iş birliği çağrısı yaptı.

“Bu destek KOBİ’ler için can suyu olacak”

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, göreve gelmesinin ardından geçen 30 günlük süreçte Adana’ya ikinci kez geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan mikro, küçük ve orta işletmelere destek programını anlatma ve başvuruları artırma çalışmaları için yeniden bölgede olduklarını söyledi.

Dünya Bankası ile yapılan müzakereler neticesinde ülkemize getirilen 450 milyon dolarlık dış kaynağı en hızlı şekilde 11 ile dört il ve iki ilçeye pozitif ayrımcılık yaparak dağıtacaklarını kaydeden İbrahimcioğlu, destek alacak KOBİ’lerin hasar tespit raporlarına göre faydalanacaklarını vurguladı.

Desteklerin deprem yaşanan illerdeki KOBİ’ler için can suyu olacağını, bu can suyunun toplamda 12 milyar liraya denk geldiğini aktaran İbrahimcioğlu, “Bu desteklerle ticaretin çarklarının yeniden döneceğini ve bir kaldıraç etkisi oluşturacağını düşünüyoruz.

Başvuruların en kısa zamanda ödemeye dönüşmesini istiyoruz. Çünkü başvuru sayıları arttıkça çok hızlı bir şekilde ödeme taleplerini oluşturarak geri dönüşleri yapıyoruz. KOSGEB destekleri genel itibariyle ulaşılması zor olarak biliniyor. Ama bu destek paketimiz çok kolay.

Cep telefonunuzdan girip hemen hasar tespit ve borç taahhütnamesi imzalamak suretiyle rakam karşınıza çıkıyor.” dedi. 10 gün içinde 20 binin üzerinde başvuru aldıklarını, Adana'dan başvuruların ise az olduğunu anımsatan İbrahimcioğlu, “Ben bunu söylediğimde sivil toplum kuruluşu başkanları il müdürü, ‘Adanalı geç gelir ama pek gelir’ dedi. Biz de tamam dedik. O zaman sorun yok bekliyoruz. Bu destekten en iyi şekilde Adana'mızın da istifade etmesini istiyoruz” diye konuştu.