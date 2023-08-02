Allianz, KOBİ’leri ‘Fayda Ekosistemi’ ile güçlendirecek

KOBİ’lerin Allianz’ın güçlü fayda ekosisteminden yararlanabilecekleri uygulamada; teminatlara ek olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri, ücretsiz ya da indirimli çözümler ve avantajlar yer alıyor.

Sigortalı iş yeri oranı %31 Yeni geliştirdikleri

KOBİ Fayda Ekosistemi ile ilgili olarak Mersin özelinde açıklamalarda bulunan Örkün, Mersin’deki KOBİ’lerde sigortalılık oranının hâlâ yeterli düzeyde olmadığına dikkat çekerek, “Mersin’de toplam sigortalı iş yeri oranı yüzde 31. Oysa sigorta, işletmelerin olası risklerinde telafisi yıllarca sürecek iş kayıplarının önüne geçilmesini mümkün kılıyor.

Bu nedenle, yaşanması muhtemel kayıplara karşı makine, elektronik cihaz, emtia gibi varlıklarını koruyarak, sigortalarını her yıl düzenli olarak yaptırmalarında fayda var” dedi. Örkün, “Türkiye ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan KOBİ’lerin başarılı olabilmesinin yolu; muhtemel risklerin yönetilmesinden geçiyor.

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına, KOBİ Fayda Ekosistemi hizmetimizle yanıt veriyoruz. Ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lerin gelişimleri için en önemli gereksinimlerinin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Allianz Türkiye olarak, iş yeri sigortası ürünlerimizin sunduğu teminatların ötesinde, kapsamlı ek faydalar sağlayan bir ekosistem geliştirdik” diye konuştu.

Örkün, “Güvenli İşyerim Sigortası’nı tercih eden işyerleri, temel sürdürülebilirlik eğitimlerine katılma ve anlaşmalı şirket üzerinden yüzde 50 indirimli alarm sistemi satın alma fırsatı yakalarken, ‘İşyerim Sigortası’nı tercih edenler ise bundan böyle; ‘risk ve güvenlik faydaları’, ‘operasyonel faydalar’, ‘pazarlama faydaları’ ve ‘sürdürülebilirlik’ olmak üzere kapsamlı ek avantajlara hak kazanacak.

Allianz Türkiye’nin KOBİ’lere sunduğu iki farklı sigorta paketinden biri olan ‘Güvenli İşyerim Sigortası’ ürünü, işyerlerindeki demirbaş, muhteviyat ve binayı yangın, sel, su baskını, hırsızlık ve terör gibi birçok riske karşı güvence altına alıyor. ‘İşyerim Sigortası’ ürününde ise yine işyerleri ve isteğe bağlı olarak işyerindeki muhteviyat; yangın, hırsızlık, deprem, sel ve su baskınlarının yarı sıra, iş durması ve kira kaybına kadar pek çok riske karşı güvence altına alınabiliyor. Farklı seçeneklerimizle teminat genişletilebiliyor” dedi.