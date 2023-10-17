Bir girişim olarak yola koyuldu, KOBİ’lerin büyüme stratejisti oldu

Sevilay ÇOBAN

Bahçeci, Roiva'nın bir büyüme pazarlaması şirketi olduğunu dile getirerek, “Biz markalara uçtan uca, veri odaklı dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak, sürekli ve karlı büyüme stratejileri oluşturuyoruz. Bununla da kalmıyor, uzman ekibimizle birlikte markaların bu stratejileri hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz” dedi. Bahçeci şunları söyledi;

“Pandemi büyümeyi 3’e katladı”

“Roiva adıyla 3 yıl önce dijital pazarlama şirketimi kurdum. Şirketi kurma kararı aldıktan 1 ay sonra Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanma süreci başladı. O sırada bir telaşa kapılsam da hepimiz gördük ki pandemi dijitalleşmeyi hızlandırdı, bu da işimize olumlu yansıdı.

Yeni bir girişimin 3 yılda elde etmesi beklenen normal büyüme oranı yüzde 20 civarındadır. Bizdeki büyüme ise yüzde 60’ın üzerinde gerçekleşti. Roiva bünyesinde kurduğumuz akademi üzerinden şirketlere müşteri deneyimi, performans pazarlaması, büyüme stratejisi vb. konularda eğitim vermeye devam ediyoruz.”

“Dijitalde bire 20 dönüş almak mümkün”

Dijital reklam dünyasındaki değişimden söz eden Bahçeci, reklam veren sayısı arttıkça reklama ödenen tutarın da yükseldiğine dikkat çekti. Bahçeci, Türkiye’de reklam verenlerin sayısı yüksek olduğu için yönetilen reklam bütçelerinin de aynı de aynı oranda yüksek olduğunu ifade ederek, “Roiva’yı kurduğumuz günden bu yana yaklaşık 10 milyon dolarlık bir dijital reklam bütçesini yönettik.

Dijital dünyada 20 bin lira harcadığınız bir reklamdan 400 milyon TL ciro elde edebiliyorsunuz. Yani 10 milyon dolarlık reklam bütçesini 20 ile çarptığınızda 2 milyar dolarlık bir hacim yaratmış oluyorsunuz. Aslında bu da dijital reklamın getirisinin yüksek olduğu ve yapılan yatırımın dönüşünün 20 kata ulaştığını gösteriyor.”

“Meta ilk kez Google’ı yakaladı”

2022 rakamlarına göre Türkiye’deki dijital reklam pazarının yüzde 50-60 civarında büyüdüğünü dile getiren Bahçeci, “TV tarafındaki reklam gelirleri düşerken dijital tarafta artıyor. Reklamda dijitalin televizyondan daha fazla bütçe almaya başlamasındaki neden aksiyonu aldığınız yerin satın alma yaptığınız yerle aynı olması. Google ve facebook hali hazırda en yüksek reklam bütçesine sahip platformlar.

Ama ilk defa sosyal medya reklamları, meta olarak tanımladığımız facebook ve instagramın bütçesinin Google’u yakaladığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi. Üniversitelerde misafir eğitmen olarak pazarlama ve girişimcilikle ilgili dersler verdiğini dile getiren Bahçeci, “Öğrencilerle bir araya gelirken, startup’ları desteklediğimiz platformalar üzerinden metorluk yapıyorum.

Aynı zamanda KOBİ’lere de büyüme pazarlaması danışmanlığı veriyorum. Geçtiğimiz dönemde dijital pazarlamayı en iyi yöneten sektörlerin başında inşaat ve sağlık turizm yer alıyordu. Genel olarak bakıldığında da B2C şirketleri bu işe en yüksek bütçeyi ayıranlar. Teknoloji ve gıda perakendesi şirketleri de en üst sırada yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Yıl sonunda yüzde 40 karlılık bekliyoruz”

2023’ün sonunda karlılıkta yüzde 40 artış beklediklerini dile getiren Bahçeci, şunları söyledi; “Sene sonunda 2022 ciromuza kıyasla 2,88 kat büyüme sağlayacağımızı ön görüyoruz. Karlılıkla alakalı da hedefimiz ve ön görümüz yüzde 40 iyileşme sağlamak. Bunu hem yapay zeka kullanımını arttırarakinsan gücünden tasarruf ile hem de müşteri elde tutundurma oranlarımızı arttırarak sağlayabileceğimizi söylememiz mümkün.”

“Büyük düşün, küçük başla, hızlı ölçeklendir”

Genç girişimcilere mentorluk da yapan Veli Bahçeci, bu konuda İlber Ortaylı’nın bir sözünü hatırlatarak, “İlber hocanın dediği gibi ‘gençken bazı şeyleri yapmakla ilgili heves çoktur ama bilgi yoktur, yaş ilerledikçe bilgi olur ama heves olmaz.’ Genç yaşlarda yeni fikirler ortaya çıkarma hevesiyle hareket ederken, ürettikleri fikrin dünyadaki en iyi fikir olduğu ve başkası tarafından düşünülemeyeceği yanılgısını yaşıyorlar.

Bu aşamada küçük adımlarla başlayıp, hayaller büyük kurulmalı, vizyon geniş olmalı. Genç girişimciler ‘büyük düşün, küçük başla, hızlı ölçeklendir’ mottosuyla hareket ederlerse daha hızlı sonuca ulaşırlar. Bu olumlu da olabilir olumsuz da. Olumsuz olması da bazen daha hızlı öğrenmeyi sağlar” diye konuştu.