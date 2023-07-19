Çıtır Ceviz ile Çıtırtının Sesini Dinle!

Sağlıklı atıştırmalık ürünleriyle tazeliği ve doğallığı üstün kalite ile buluşturan Anında Bitiyo, cevizin en lezzetli hali olan Çıtır Ceviz’i satışa sundu.

Zengin vitamin, omega 3 ve antioksidan kaynağı olan cevizi, özel çeşni ile kaplayarak lezzetine ve çıtırlığına yeni fark katan Anında Bitiyo, Çıtır Ceviz ile sağlıklı atıştırmalık arayanlara destek oluyor. Doğal pancar şekeri kullanılarak lezzetine lezzet katan Çıtır Ceviz, enerjinizi yükseltirken tatlı bir mola ile sağlığınızı korumanıza destek sağlıyor.

Lezzetini tamamlamak için eklenen tarçın ile Çıtır Ceviz, daha da çekici hale geliyor. Ayrıca yüksek kalite kakao tozu kullanılan Çıtır Ceviz, çikolata tadı ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Katkısız, koruyucusuz ve kimyasal içermeyen özelliği ile güven veren Çıtır Ceviz, lezzetiyle mutlu ederken içeriğiyle de sağlıklı yaşam şeklinize uyum sağlıyor.