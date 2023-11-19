Depremzede KOBİ'ler için 450 milyon dolarlık finansman bugün hesaplarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak deprem bölgesini önceliklerinin baş sıralarına koyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem bölgesi önceliğimiz." mesajıyla harekete geçip, bir an önce bölgedeki büyük-küçük sanayi sitelerindeki yıkımın etkilerini en aza indirmek için çalıştıklarını belirten Kacır, "Bununla birlikte bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi kapsayacak çalışmalar da yaptık. 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında başvurusu onaylanan işletmelerimize ödemeleri yapmaya başladık. İşletmelerimizin hesaplarına destek tutarları yatırılmaya başlandı. 11 ilimizden başvurusu onaylanan 2 bin 800 işletmeye 925 milyon liralık finansmanı aktarmış olduk." bilgisini verdi.

'Yeni fonlar da gelecek'

Kacır, programa başvurularda yoğun talep olduğuna işaret ederek "Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksitte gerçekleştirilecek. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlanacak. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek.