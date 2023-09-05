EBRD ve Bilkent Üniversitesi'nden KOBİ'ler için yeni proje

Programda, karbon salınımının yüksek ve hammaddenin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerde (örneğin, demir ve çelik, çimento, alüminyum, tekstil ve giyim, gıda, elektronik, plastik ve ambalaj) faaliyet gösteren KOBİ’ler hedefleniyor.

Üç aşamadan oluşan projede, firmalar ilk aşamada KOBİ'lerin karşılaşacağı gelecekteki zorlukları ve potansiyel çözümleri özetleyen ücretsiz kursun ardından, ikinci aşamada derinlemesine ve sektöre özel teknik danışmanlık desteği alıyor.

Son aşamada ise firmalar proje dahilinde bankacılar ile bire bir görüşerek hem yatırımların planlanması hem de EBRD tarafından finanse edilen kredilere başvurularda destek alıyorlar. Sınırlı sayıda katılımcı firma ise EBRD tarafından sağlanacak hibe programlarından da faydananma imkanına sahip oluyor. Bunların yanı sıra projeye dahil olan tüm firmalara karbon emisyonları ölçümü için ücretsiz uygulama sağlanıyor.