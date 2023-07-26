Garanti BBVA'dan KOBİ'ler için dijital oto kredisi

Garanti BBVA, dijital kanallarda artan otomotiv satışlarını dijital oto kredisiyle destekliyor.

Bankanın tüzel ve şahıs firması müşterileri için geliştirdiği ve uçtan uca dijital deneyim sunan dijital oto kredisine Garanti BBVA Mobil ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Dijital oto kredisi Renault ve Dacia marka araç satışlarında geçerli oluyor.

BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, küresel araç satış modellerindeki değişimle ödeme ve kredi sistemlerinin de dijitalleşmesinin gerekli hale geldiğini ifade etti.

"Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz dijital oto kredisi ürünümüzü iş süreçlerini hızlandırmak isteyen, üretime güç veren tüzel ve şahıs firmalarının kullanımına sunduk" diyen Öztopçu, dijital oto kredisinin kredi kullanma, sözleşme ve teminat yapısı kurulması gibi işlemlerin tamamını dijitalde yapmaya olanak sunduğunu kaydetti.

Renault ve Dacia için geçerli

Öztopçu, şöyle devam etti: "Bu haliyle süreçsel açıdan sektörümüzde bir ilk olan dijital oto kredisi, öncelikle Renault ve Dacia marka sıfır kilometre araç satışları için geçerli olacak. Yakın dönemde daha fazla seçeneği müşterilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Garanti BBVA olarak amacımız araç satın almak isteyen esnaf, KOBİ ve ticari müşterilerimizi kilometrelerce yol gitmeden diledikleri yer ve zamanda dijital çözümlerle buluşturmak. Taşıt kredilerinde otomotiv sektörünün dinamiklerine uygun yeni ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

'Taşıt finansmanında önemli adım'

Renault ile Dacia otomotiv markalarının Türkiye genel distribütörü MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, hızla dönüşen dijital dünyada tüketici davranışları ve beklentilerinin de aynı şekilde değiştiğini söyledi.

Renault ve Dacia markaları olarak müşterilerin işlerini büyütme ve operasyonlarını kolaylaştırma amacıyla daima yenilikçi çözümler aradıklarını belirten Çağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geniş yetkili satıcı ağımız, zengin ürün gamımızla sahip olduğumuz pazardaki lider konumumuzu sunduğumuz yenilikçi ve dijitalleşmeye odaklı hizmetlerle sürdürmeyi hedefliyoruz.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle hayata geçirdiğimiz yeni hizmetlerimizde olduğu gibi bu işbirliğiyle de sektörde bir kez daha öncü bir uygulamayı müşterilerimize sunuyoruz. Bu doğrultuda, Renault Finans ve Dacia Finans markaları çatısında sunduğumuz taşıt finansman faaliyetlerinde önemli bir adım atıyoruz.

İşlemler hızlanacak

Ticari nitelikteki müşterilerimizin taşıt kredisi süreçlerini tamamen dijitalleştirerek, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Garanti BBVA’nın markalarımız için sunduğu dijital oto kredisiyle, müşterilerimize karmaşık ve zaman alıcı kredi başvuru süreçlerinden geçmeden, kolay ve hızlı şekilde finansman olanağı sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz büyümeye, gelişmeye ve değer yaratmaya daha fazla odaklanabilecek. Koşulsuz müşteri memnuniyeti vizyonumuzla, araç satın alma deneyimini sürekli iyileştirerek, müşterilerimizin başarılarına ortak olmaya devam edeceğiz.”