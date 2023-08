İki kız kardeş, e-ticaretteki başarıları ile girişimci kadınlara ilham oluyor

Takip Et

E-ticaretin dinamik dünyasında, kadın girişimciler teknolojiyi kucaklayarak işletmelerini ileriye taşırken sayısız kadın girişimci adayına da ilham veriyor. Uzun yıllardır çalıştıkları kurumsal hayatlarını geride bırakarak e-ticaret sektörünün sunduğu fırsatlardan faydalanmaya karar veren iki kız kardeş Şule Yılmaztürk ve Feyza Ehlidil de 3,5 yıl önce kurdukları Mama Yoyo markası ile önemli bir başarıya imza atarak kadın girişimcilere ilham veriyor. İlk kurulduğunda sadece müslin ürünleri ve battaniyeler satan marka günümüzde bebeklerin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında Türkiye’nin dört bir yanına sunan bir markaya dönüşmüş durumda.

"Birçok ihtiyaca cevap veren bir markayız"

Mama Yoyo Kurucu Ortağı Şule Yılmaztürk, yolculuğa çıkışlarını ve gedikleri noktayı şu sözlerle aktardı: “Kız kardeşim ile birlikte yaklaşık 3,5 yıl önce Mama Yoyo’yu kurduk. İlk olarak müslin ürün grupları ve battaniyelerle başladığımız yolculuğumuzda, bünyemize aynı desenlerle kombin yapılabilecek farklı ürün grupları ekledik. Şu an bebek ve çocuk ev tekstili, kıyafet ve çok yeni lansmanını yaptığımız UV korumalı mayo ve şapkalarla birçok ihtiyaca cevap veren bir markayız. Bebekler ve çocuklar için kullandığımız her kumaş, iplik ve boyanın yüksek kaliteli, sertifikalı ve yumuşacık olması ilk önceliğimiz. Marka kimliğimizle paralel olarak da tasarımlarımızı şık ve neşeli çizgilerde tutmaya çalışıyoruz. E-ticarete atılmak isteyen tüm kadınlara kendilerine inanmalarını ve kendi başarı yolculuklarına bir an önce çıkmalarını tavsiye ediyorum.”

"E-ticaret günümüzde kadınlar için de büyük bir şans"

Mama Yoyo’nun diğer Kurucu Ortağı Feyza Ehlidil ise yolculukları esnasında Amazon’un sunduğu desteklere vurgu yaparak şunları söyledi: “İlk olarak Amazon Amerika ile çalışmaya başladık. Burada çok kısa bir süre içinde çok güzel müşteri yorumları aldık. Özellikle yurt dışı fiziksel mağaza iş birliklerimiz esnasında, Amazon’un güvenilir ve şeffaf müşteri yorumları, markamızın ve ürünlerimizin kalitesi için çok büyük bir referans oldu. Daha sonra Amazon Türkiye ile çalışmaya başladık. Amazon Lojistik ile çalışmaya başlamamızla beraber, çok büyük bir operasyonel iş yükünden kurtulmuş olduk.

Amazon Lojistik tam bir iş kolaylaştırıcı diyebiliriz. Hem her sipariş için kargo hazırlama süreci tamamen Amazon’a teslim ediyor hem de avantajlı kargo fiyatlarıyla karlılığımızı artırabiliyoruz. Ürünlerimizin daha görünür olması için sponsorlu reklamları kullanıyor ve indirimler girerek ürünlerimizi müşteriler ile buluşturmayı hedefliyoruz. Reklam ve performans analizlerini inceleyip farklı hedeflemeler deneyerek satışı en çok artırdığına inandığımız modelleri uyguluyoruz. E-ticaret günümüzde kadınlar için de büyük bir şans. Amazon iş ortaklarına sunduğu destekler ile kadın girişimciler için de kolaylıkla yürüyebilecekleri bir yol açıyor.”