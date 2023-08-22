Kadın üreticiler ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satacak

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye ile Tarım ve Orman il müdürlüklerinin sahadaki işbirliği sonucunda Türkiye'nin dört bir yanından, 10 kadın odaklı kooperatifin çalışmalarıyla oluşturulan dijital pazarlama platformu "www.HepYerinden.coop" yarın tüketicilerin hizmetine açılacak.

FAO'dan edinilen bilgilere göre, "HepYerinden.coop" projesi, FAO Türkiye tarafından Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürütülen "Güçlü Geçim, Dayanıklı Toplum" projesi kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleriyle hayata geçirildi.

Bu platform Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Şanlıurfa ve Van'daki kooperatiflerin ortak girişimi olarak açılacak.

Kırsal alanda tarım faaliyeti gösteren kadınların liderliğinde kurulan kooperatiflerin ürünlerini ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir pazarda sunmayı hedefleyen e-ticaret platformu sayesinde sınırlı imkanlara sahip kadınlar daha açık bir ticari hayata adım atacak.

"Yerinden emek" ve "yerinden mahsul" kavramlarından yola çıkarak oluşturulan platformda, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların el emeği ve alın teriyle ürettiği yöresel kooperatif ürünleri tüm Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Platformda kozmetikten konserve ürünlere, kuruyemişten bakliyata, kurutulmuş sebze meyvelere kadar pek çok ürün satılacak.

Gelecek dönemde katılımcı kooperatif ve ürün çeşitliliği sayısının artırılmasının hedeflendiği platformla, kadın istihdamı ve kadın emeği temaları öne çıkarılacak. Platformun, sürdürülebilir tarımsal kalkınmada üstlendiği rol ile dijital pazar yeri olması amaçlanıyor.

Söz konusu platformun tanıtım töreni 23 Ağustos saat 14.00'de Bursa Crown Plaza Hotel'de yapılacak.

Platformun tanıtımını oyuncu ve sunucu Engin Altan Düzyatan gerçekleştirecek ve ilk alışverişi de yine Düzyatan yapacak.