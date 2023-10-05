Koruma önlemlerine olan ihtiyacımız artıyor"

Mehtap HALICI

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde, 5 yıldız, 28 platin, 28 altın, 9 dış ticaret sermaye şirketi, 97 gümüş, 300 bronz, 186 başarı ödülü sahiplerini buldu. Ahmet Öksüz, “13 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ihracatına imza atan ihracatçılar olarak daha fazla üretim, ihracat ve istihdam için çalışmaya devam edeceğiz. Tekstil sektörü olarak önceliğimiz uluslararası rekabette pazar payımızı kaybetmemek ve küresel ligdeki payımızı artırmak” dedi.

"Katma değerli ihracatımız sürecek"

Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı, AB’nin de en büyük ikinci tedarikçisi konumunda olan tekstil sektörünün, dünyada saygın bir yere sahip olduğunu ifade eden Öksüz, “Sektörümüzün yeniden ayağı kalkması için korunma önlemlerine duyduğu ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor.

Bu zor dönemleri bakanlığımızla atlatacağız.” Tekstil sektörünün üretim ağının merkezinde konumlandığına dikkat çeken Ahmet Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekstil, entegre üretim yapısıyla birçok sektörle faaliyetlerini iç içe gerçekleştiriyor. Tekstil sektörü olarak, kimya sektöründen inşaata, otomotivden tarım sektörüne kadar birçok sektörün ihtiyaç duyduğu ham madde ve ara mamul maddeleri üretiyoruz.

Bu kapsamda tekstil sektörümüzün de bu dönemdeki sanayi politikaları ile önceliklendirilmesi tüm tedarik zincirini koruyucu bir adım olacaktır. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan tekstil sektörü, geçmişteki deneyimlerinde de olduğu gibi üretmeye ve katma değerli ihracata devam edecek.”