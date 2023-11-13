KOSGEB, KOBİ destek turunda Gaziantep’te

Yeniden ayağa kalkma, toparlanma sürecinde en kritik konulardan birinin finansmana erişim olduğunu söyleyen Yıldırım, “Finansman sadece fiziki hasar almış işletmeler için değil tüm işletmeler için gerekli… Çünkü hepimiz bölge ekonomisindeki zincirin bir halkasıyız. Bugün konuşacağımız destek programının bu hassasiyetimizi içeriyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası olarak KOSGEB gibi uluslararası fon kaynakları marifetiyle depremde hasar alan KOBİ’lerin toparlanma sürecini desteklemeye çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, “Gerçekçi olalım toparlanmamız uzun sürecek… Ve bu süreçte daha kapsamlı desteklere ihtiyaç duyacağız. Ben inanıyorum ki her zaman KOBİ’lerimizin yanında olan KOSGEB önümüzdeki günlerde de bu tür programları işletmelerimizin istifadesine sunacaktır” diye konuştu.

İbrahimcioğlu: Gaziantep’ten 3 bin başvuru yapıldı

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ise "450 milyon dolar şu an 12 milyar liraya denk geliyor. Bu 12 milyar lira 11 ile gidecek. Dolayısıyla size düşmeyecek ama yanınızdaki işletmelere düşecek ve size borcunuzu ödeyecek. Diğer bir işletme sizden mal alacak. Böylelikle buradan 12 milyar liralık bu destek paketi 11 il içerisinde bir ekonomik sinerji yaratacak. Bu paranın çarpan etkisi ise 10 kat olabilecek" dedi.

Bugüne kadar destek programına 3 bini Gaziantep’ten 30 bin başvurunun yapıldığını belirten İbrahimcioğlu, şöyle devam etti: “Gaziantep'te bu desteğe başvuru sayısı 3 bin civarında. Bu 1 milyara lira yakın bir destek oluyor ve bu para Gaziantep'e gelecek. Yeni programlar için uluslararası kuruluşlarla görüşüyoruz. Biz ekibimizle bu gayretin içerisindeyiz."