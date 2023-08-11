KOSGEB’den KOBİ'lere 1,9 milyar liralık destek

Bu kapsamda, ocak-haziran döneminde 27 bin işletmeye yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Bu desteğin 1 milyar 242 milyon lirası geri ödemesiz, 637 milyon lirası geri ödemeli olarak sağlandı. Listede girişimci destekleri başı çekti. Bu alanda 8 bin 282 geleneksel girişimciye 71 milyon lira, 4 bin 914 ileri girişimciye 278 milyon lira geri ödemesiz destek sağlandı.

Bu dönemde tekstil ürünleri imalatı alanında verilen destekler ilk sırada yer aldı. Söz konusu alanı diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron imalatı gibi) ve bilgisayar programlama faaliyetleri izledi. KOSGEB, yılın ilk yarısında girişimcilere verdiği eğitimleri de sürdürdü. Başkanlık, "Online Girişimcilik Eğitimleri" kapsamında 64 bin 345 kişiye "Geleneksel Girişimci Eğitimi" ve 34 bin 507 kişiye "İleri Girişimci Eğitimi" verdi.

Öte yandan, KOSGEB, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı, yıkılmış ya da yıkılacak işletmelere, daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanıp yararlanmamalarına bakmaksızın destek üst limitlerini iki kat artırarak uygulamaya başladı. Söz konusu dönemde deprem bölgesindeki 11 ilde, 4 bin 354 işletmeye 399,9 milyon lira destek verildi.