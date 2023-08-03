Malatya TSO, üyelerinin sorunlarını bakanlıklara iletiyor

Malatya’da faaliyet yürüten tüm sektörlerin depremden etkilendiğini kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Odamızın 10 bin üyesi bulunuyor, üyelerimizin yüzde 80’i depremden doğrudan etkilendi. Meslek komitelerimiz tarafından bizlere iletilen tüm sorunları ve talepleri ilgili bakanlıklara gönderiyoruz. Son olarak 7. meslek komitemiz tarafından iletilen sorunları ilgili bakanlıklara gönderdik.

Müteahhitlik firmalarımızın yaşadığı bir takım sorunlar ve önlerine çıkan engeller doğrudan vatandaşımızın da mağdur olmasına sebep oluyor. Örneğin orta hasarlı binaların güçlendirme projeleri ve inşaatların performans analizlerinin belediyeler tarafından onaylanmaması, bekletilmesi vatandaşımızın evlerine daha geç taşınmasına sebep oluyor. Bu ve buna benzer mağduriyetlerin önüne geçmek için sorunları her platformda dile getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Acil çözüm talep edildi

Bakanlıklara ve TOBB’a gönderilen yazıda, “Deprem sonrası ağır yara alan meslek kollarından biri de hiç kuşkusun müteahhitlik mesleğidir. Odamıza kayıtlı müteahhitlik firmalarının ve yetkililerinin bazı sorunları ve talepleri bulunmaktadır. 7. Meslek Komitemiz tarafından iletilen sorun ve taleplerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” denildi.