techasaY’dan sürdürülebilir teknolojiler öncülüğünde enerji tasarrufu

techasaY, sunduğu yenilikçi çözüm ve hizmetlerle ulusal ve global pazarda pek çok projeyle farklı sektörlerde katma değer yaratıyor. techasaY, enerji alanında enerjinin ölçümlenmesi, uzaktan yönetim, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda alternatif çözümleri ile şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirirken çevre ve doğanın korunmasına da katkı sağlıyor.

Türkiye’nin ekonomisi, artan nüfusu ve artan enerji ihtiyacı dikkate alındığında; bu artışın kontrol edilebilir seviyede kalması için en önemli alanın enerji verimliliğini sağlamak olduğunu vurgulayan techasaY Yönetim Kurulu Başkanı Osman Koç, “Sürdürülebilir Yönetişim” işimizin ana temeli. Biz teknolojik inovasyon ve dijital dönüşümü iyicil amaçlarla insanlığa fayda getirecek şekilde kullanıma sunuyoruz. En büyük amacımız herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak” dedi.

“2050’den önce de sıfır CO2 hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor”

Sürdürülebilirlik konusunda hassasiyetin günden güne arttığı bu dönemde, enerji verimliliği sağlamanın, şirketlerin karbon ayak izini azaltmasında en etkili faktörlerden biri olduğunu belirten Koç, “İklim değişikliği ve enerji güvenliği konuları ışığında çevresel risklerin ve çevre üzerindeki etkimizi yönetmenin öneminin farkındayız. Kaynak koruma uygulamaları, sera gazı ayak izinin azaltılması, verimli enerji yönetimi, su verimliliği ve atık yönetimi gibi projelerle ticari faaliyetlerin çevresel etkisini en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.