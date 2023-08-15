"Teşvik çok, doğru projeyle doğru kuruma başrulmalı"

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İnanç, sadece KOSGEB’in değil hemen hemen her bakanlığın desteği bulunduğunu ifade ederek “Türkiye bir teşvik cenneti. Yani her işletmenin alabileceği en az bin tane teşvik var. Tüm bakanlıkların birbirine muadil teşvikleri var. Burada kilit nokta hangi gideriniz, hangi yatırımınız için hangi mevzuat daha doğru, o kurum benden ne bekliyor ve nasıl başvuru yapmam lazım? Firmalar buna dikkat etmiyor.

Hal böyle olunca da birçok başvuru karşılıksız kalıyor” dedi. Doğru ihtiyaç analizi yapılıp doğru kuruma başvuru yapılması gerekliliğinin altını çizen İnanç, bu noktada mevzuatın doğru okunması gerekliliğine vurgu yaptı. İnanç, “50 bin liralık teşvikin bile 100 sayfalık mevzuatı var. Maalesef bu destekler tek bir platform üzerinden yayınlanmıyor. Her kurumun kendi mevzuatı, kendi başvuru ekranı var. O yüzden sıkı takip etmek, bunun için özel birini istihdam etmek ya da bilene danışmak gerekiyor” dedi.

İhracat için doğru pazar önemli

Özellikle KOBİ’ler tarafında herkesin ihracat yapmak istediğini ancak sürdürülebilir satış yapamadığını dile getiren Bikem İnanç, şunları söyledi: “Artık bilgi çok girift ve her yerde ulaşılabilir. Biz firmaların satmak istedikleri ürün gamının yurt dışındaki potansiyel alıcılarını tespit edip pazar, ürün, müşteri analizleri yapıyoruz.

Buna bilimsel ihracat diyoruz. Bu da finansal yönetimin bir parçası aslında.” Ticaret Bakanlığı’nın özellikle mal ihracatına dönük büyük teşvikleri olduğuna atıfta bulanan İnanç, bu anlamda da işletmelere yönlendirici danışmanlık hizmetlerinden söz etti. E-ihracat konusuna da değinen Bikem İnanç, bu alandaki yanlış uygulamalara dikkat çekti.

Her pazaryeri ya da e-ticaret platformunun farklı algoritması olduğunu kaydeden İnanç, bu nedenle her platform için ayrı bir ürün ya da satış yöntemi belirlemenin önemine işaret etti. Doğru finansa erişimin de bugün hayati önem taşıdığını vurgulayan İnanç, “İşletmelerimizin daha ayakları yere basarak, biraz daha yararlanabilecekleri mevzuatlar, teşvikleri göz ardı etmeden, ön yargılara, kulaktan dolma bilgilere kapılmadan, geleceğe yönelik planlamalarını yapmaları lazım.

Özellikle böyle zamanlarda yani ekonominin belirsizliklerle dolu olduğu günlerde A, B, C planları hayat kurtarır. Her işletme sahibinin finansal okur yazarlığını geliştirmesi gerekiyor. Kıt kaynaklarımızı heba etmeyelim” diye konuştu.

“Maaş desteğini şirketler bilmiyor”

Artan işçilik maliyetleri karşısında işverenin işçilik ücretlerinden yakınmasına değinen Bikem İnanç, “Geçen yıla kadar SGK teşvikleri sistemde otomatik yapılıyordu ama şimdi KOSGEB’in personel desteği var ve orada aylık alınacak tutar personelin mezuniyet durumuna göre belli katsayılarla çarpılarak hesaplanıyor. İşveren SGK desteğine alıştığı için çoğunun maaş desteğinden haberi yok. SGK teşvikini mali müşavirler bordro yaparken otomatik yapıyorlardı. O yüzden herkesin haberi vardı ama bundan herkesin haberi yok” dedi.