Türkiye İş Bankası'ndan KOBİ'lere güneş enerjisi kredisi
Türkiye İş Bankası, güneş enerjisi santrali kurulumu yapan Solarçatı firmasıyla işbirliğine gitti.
Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı yapmak isteyen KOBİ’lere İş’te Güneş Kredisi İş Bankası tarafından sunulurken, kurulumlarda Solarçatı firmasından yüzde 5 indirim sağlanıyor.
İş Bankası müşterilerine, GES kurulumlarında hem finansman desteği hem de indirim avantajı sunulan işbirliğiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına erişimin kolaylaşması ve yatırım maliyetlerinde avantajın sağlanması amaçlanıyor.
İş Bankası geliştirdiği yeni ürünler, hizmetler ve gerçekleştirdiği iş birlikleriyle yeşil ekonomiye katkı sunmayı hedefliyor.