Weltew Home, yurt dışı atağına Afrika’dan devam ediyor

Dünya çapında mağaza yatırımlarına devam eden Weltew Home, Afrika pazarını büyütüyor. Son üç yıldır İnegöl’de ihracat şampiyonu olan şirket, yıl sonuna kadar 12 ülkede 30 yeni mağaza hedefi doğrultusunda toplamda 81’inci mağazasını Güney Sudan’a giriş yaparak başkent Juba’da açıyor. Hedefleri doğrultusunda yeni mağaza açılışlarına devam eden marka, yeni ülke haricinde daha önce mağaza açılışı gerçekleştirdikleri Libya, Kazakistan, Özbekistan, Irak ve Azerbaycan’da da yatırımlarını büyüterek mağaza sayılarını artırıyor.

Weltew Home İcra Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Satış Müdürü Okan Özkan, 2017 yılından bu yana Turquality marka destek programında olduklarını bu yıl ise şampiyonlar ligi olan Turquality programına kabul edildiklerini ve 5 yıllık stratejik iş planları oluşturduklarını belirterek, “4 kıtada 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şirketimizin büyümesi için ihracat önemli bir kol oluşturuyor. 5 yıllık strateji planlarımızın 5 tanesi birincil olmak üzere toplam 25 hedef pazar üzerinde yatırımlar yapmayı hedeflemiştik. Hedeflerimiz doğrultusunda Afrika’da Libya’nın ardından ikinci ülke olarak Güney Sudan’da mağaza açılışı gerçekleştiriyoruz. Kaliteli Türk mobilyasını dünya ile tanıştırarak ülkemize katma değer katmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Mevcut ülkelerde mağaza sayısı artıyor

Yeni pazarlarda rakiplerine üstünlük sağlayacak gelişim alanları için 123 proje ile kapsamlı bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Özkan, “Mağaza açılışlarımıza hedeflerimiz dâhilinde devam ediyoruz. Libya Afrika’da girdiğimiz ilk ülkemiz. İyi ilişkilerimiz sonucunda 5’inci mağazamızı Libya’nın başkenti Bingazi’ye açıyoruz. Afrika’nın en değerli ülkelerinden biri olan Libya ile ticaretimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Orta Asya’da yer alan Kazakistan’a bu yıl 12’nci mağaza açılışımızı gerçekleştireceğiz. Kokshetau’da açılacak mağazamız ile Kazakistan’daki marka değerimizi artıracağız. Özbekistan’da da kısa süre içinde mağaza atağına geçiyoruz. Semerkand ve Nukus’taki mağazalarımızın tadilatlarını tamamladık. Özbekistan’da toplam 4 mağazaya ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Irak ile Türkiye ticaretinde geçen yıl %25 artış gerçekleştirerek yaklaşık 14 milyar dolara ulaştığının altını çizen Özkan, “Bu yıl için öngörülen rakam 16 milyar dolara çıkması. Weltew Home olarak güçlü ikili ilişkililer gerçekleştirdiğimiz komşu ülkemiz Irak’ta 7’inci mağazamızı açacağız. Başkenti Bağdat’ta açılacak yeni mağazamızın son dokunuşlarını yapıyoruz. Kısa sürede açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’daki operasyonlarımızı mağaza düzeyine taşıyoruz. Başkent Bakü’de açılacak mağazamızın tadilatlarımızı tamamladığımızda ülkedeki ilk Weltew Home mağaza açılışını gerçekleştireceğiz.” dedi.

En çok sade tasarım ve oval görünüş rağbet görüyor

Yurt dışı mobilya talebinde son yıllarda modüler fonksiyonel tasarımların ön plana çıktığını belirten Okan Özkan, “Yurt dışında modern mobilyanın tercih ediliyor. Geleneksel mobilya tercihi de azımsanamayacak kadar fazla. Kıvrımlı kenarlara sahip oval görünüşlü tasarımlar tercih ediliyor. Sade tasarımlar ve pastel renklere sahip mobilyalar ihraç kalemlerimizde yüksek miktarda olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil evlerini kendi tarzına göre yorumluyor

Kişiselleşmiş mobilyalara da değinen Özkan, “Özellikle genç ve orta yaş kesim mobilyalarda kişiselleştirilmiş ürünleri tercih ediyorlar. Yeni jenerasyonlar evlerinde daha renkli ve kendi tarzını yansıtan ürünler kullanmayı seviyorlar.” dedi.

Mega fabrikanın yüzde %90’ı tamamlandı

İnegöl’deki 2024 yılında faaliyete başlayacak fabrika yatırımı ile ilgili bilgi veren Özkan, “200 milyon TL yatırım değerindeki mega fabrikamızın yüzde %90’ı tamamlandı. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını planladığımız fabrika, 150 bin metrekare açık ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. 1000’in üzerinde istihdam hedeflediğimiz yeni yatırımımızla birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı iş hacmimizi büyüterek yeni ülkelerde kaliteli Türk mobilyasını tüketici ile buluşturacağız.” şeklinde konuştu.

Hedef ilk üçe girmek

Hedefler dâhilinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Okan Özkan, “Gelecek 5 yıl için stratejimizi oluşturduk. 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyoruz.” dedi.