İyi haftalar dileğiyle başlamak isterim. 2022’nin son pazartesi ve bir yılı geride bırakmak üzereyiz. İş günleri hızlı geçti derken, hafta sonları sanki daha da hızlı geçti / gitti. Şu ay olsun, yaz gelsin, okullar açılsın hep kendimize hedefler koyduk. Beklediğimiz ay başları, bir türlü bitmeyen geceler, hızlı geçen yaz tatilleri, ümitlerimiz, geride bıraktıklarımız... Kaçırdığımız anlar, reddedip pişman olduklarımız…

Geride bırakmakta olduğumuz senede de yeni birçok şey hayatımıza girdi. Neredeyse aylar süren asgari ücret tartışmaları, EYT’nin getirdiği beklentiler, İstiklal Caddesi’nde yitirdiklerimiz, maden ocağındaki kayıplar derken, aktı /geçti gitti zaman... Bazı olaylar ailelerinde ve birçoğumuzda derin yaralar açtı, tarihimize kara lekeler bıraktı. Uzakta kalanlar gene uzaktalar. Sanki ‘bana değmedi nasılsa’ diye lakaytız. Kim bilir bu kaçıncı yeni yılımız birbirimize temenni ile geçen ve daha ne kadar zamanımız var hiç bilmeden!

O zaman kendi muhasebemizi yapalım. Hiçbir şey için geç değil aslında. Önce kendimize dönelim. Yapmak istediklerimiz ve ertelediklerimize artık bir dur diyelim. Bunlara bir sıralama yapıp en baştan ya da en yapılması kolay olandan başlayalım. Telafi edelim geçmişte okuyamadığımız, göremediğimiz, gezemediğimiz, başaramadığımız her şeyi… Kendimize yol haritası oluşturalım ve hayatımızda en çok ertelenen neyse gündeme getirelim, yapmak için gayret gösterelim. Tabii ki, öncelikleri var hayatımızın; yapılması şart olanlar, ama küçücük bir zaman ayırmaz mısınız kendinize? Herhalde kimse “Keşke ofisimde biraz daha fazla zaman geçirseydim” diye hayıflanmıyordur.

Hayat uzun görünür ama çabuk geçer. Kıymetini bilelim. Zaten hepimiz günün akışından bunu anlıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Bu güzel zamanın sizin için önemi her neyse ona da vakit ayırın. Mutluluk, huzur, işte oralardan geçiyor hayatın anlamı. Önünüzdeki dosyalar ve raporlar bir yere gitmiyor, sizi bekleyen randevular hep orada zaten… Yepyeni bir yıl geliyor şimdi; size yine dertleri, umutlarıyla kucak açmış ve bunları duymamak olası bile değil. Yaklaşan bütçelerin ayak seslerinin her senekinden farklı olacağını sanmayın sakın… Rutin yaşantımızda hepsi var bunların ve hayatımızdan gitmezler. Rutin, yaşadığımız sürece uzaklaşmaz, hiç merak etmeyin. Siz, yine de içinizde kalan, o ufak da olsa ertelenen ana tutunun ve isteklerinizi hayata geçirmeye mutlaka çalışın. Söz verin kendinize. Seneye bugün farklı bir şey olur belki de… Bunları ajandanıza not edin. Size hatırlatır her şeyi…

2023 sizin yılınız olsun.