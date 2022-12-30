‘Dünya’yı sahiplenen siz okuyucularımıza, 21 Kasım 2022’den bu yana seslenmeye çalıştım. Bu ‘Günlük’ başlığı altında 30’uncu ve son yazım… Zor zamanda çalışan arkadaşlara yardımcı olmak, siz okuyucularımıza da ışık olmak istedim. Çünkü ‘Dünya’ benim 22 yaş küçüğüm ve adeta ‘evladım’ gibi… Yıllarca hiçbir anını kaçırmadığım, çıktığı günden sonra kollayıp, koruduğum bir ‘evlat’ gibi oldu benim için… Babamın vefatından sonra ikimiz yalnız kalmıştık ve o zaman ‘Dünya’yı daha da çok önemsedim. Bu süreçte insan yaş aldıkça kendine de ara vermek istiyor! Gelişen olaylar karşısında bir süreliğine nasıl olacağını çok da ayarlayamadığım bir oldu / bitti ile ‘evladım’ ile aramda değişik bir gurbet başladı. Sonrası 3 sene sessizlik ve hüzün ile tam bir hüsran! Bu sefer ‘evladımı’ kendim söke söke almaya çalıştığım bir süreç yaşandı. Davalar, itirazlar arasında can yoldaşlarım bana destek verdi. Artık o kısmını hiç düşünmüyorum.

Şimdi benim hedefim; 40 gündür yeniden kurmaya çalıştığım yeni ‘Dünya’! Olgun, bilgili, tecrübeli, iş insanının yoldaşı bir ‘Dünya’… Yine eskisi gibi sizinle el ele, kafa kafaya verecek, sorun varsa çözüm bulmaya beraber odaklanacak, eğlenmeye ve ağlamaya birlikte hazır bir ‘Dünya’… Yoldaşınız, iş arkadaşınız, İstanbul’da olduğu kadar Anadolu’da da sizlere yardımcı olacak bir ‘Dünya’...

Bunun için tekrar form tutmak lazım tabii ki! Ben ve ‘Dünya’ çalışanları, yeni heyecanlar için form tutmaya gönüllüdür. Her arkadaşımız başka bir nedenle derinden bağlıdır bu kuruma... Burası bir okul, bir yurt olmuştur. ‘Dünya’dan yolu geçmeyen ekonomi editörü, yazarı yoktur neredeyse Türk basınında… Hepsi de kendi başarılarını sergilerler her gün sizlere. Emin olabilirsiniz ki, Nezih beyin bize bıraktığı dürüstlük ve gazetecilik ahlâkı hep yanımızda, disiplini içimizde olacak. Sizlerin de yardımları ile Türkiye’yi daha güzel günlere taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 100 yılını coşkuyla kutlayacağız.

2 Ocak 2023’ten itibaren ete kemiğe bürünmüş ‘Dünya’ gazeteniz yine bildiğiniz tarafsız / aydın yoldaşınız olarak yola devam edecek. Hepimiz buna hazırız. Bu köşenin Nezih beyin özel yeri olduğunu sadık okurlarımız bilir. O’nun bıraktığı köşeyi hiç kimse kullanmadı ve kullanmayacak. Sizlere ulaşmak için ‘o’nun ruhuyla özel günlerde bu köşeyi kullanacağım sadece… Şimdi sıra profesyonellerde... Şimdi sıra gerçek gazetecilerde... Yıllarını burası için harcamış, sırasını beklemişlerde. O gün artık bugün... ‘Dünya’yı yeniden kucaklayarak; hepinize sağlıklı, başarılı hayırlı bir yıl dilerim.